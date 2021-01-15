Морозы будут еще сильнее: где температура снизится до -28 градусов

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине принесет очень сильные морозы в ближайшие дни. Температура существенно снизится уже сегодня, 15 января, а к воскресенью достигнут своего пика - в некоторых регионах термометры покажут до -28 градусов в ночное время.

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, самой серьезной ситуация будет на Севере и Востоке Украины, на Западе и Юге минусы тоже будут большими, но не критичными.

Самыми холодными будут дни с 16 по 19 января, а 20-24 числа в страну вернется плюсовая температура и дожди. Снег в морозные дни вероятен в западных и южных областях, в остальных - осадки маловероятны.

В Киеве 16-19 января днем ожидается -12... -15 градусов, ночью -17... -19 мороза.

Ниже всего температура в эти дни ожидается на северо-востоке - днем -12... -20, ночью от -20 до -28 градусов.

На Западе днем -6... -12 градусов, ночью -13... -20, а на Юге днем -5... -11, ночью -9... -14 мороза.

Прогноз погоды в Украине на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Ранее синоптики рассказали, что морозы будут длиться недолго и сообщили, когда в страну вернется тепло.

Также мы писали, что скоро Землю накроет затяжной магнитной бурей.

А метеорологи сообщили, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений.