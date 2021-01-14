Холод опасен для здоровья: кому нужно беречься от морозов

Мороз может усиливать некоторые болезни (фото: pixabay)

В Украину идут сильные морозы, которые нагрянут уже к выходным 16-17 января. Синоптики прогнозируют -20 и даже ниже, в городах открывают пункты обогрева, и украинцев просят без надобности не покидать дома в лютый мороз. Врачи предупреждают, что мороз может привести к обострению некоторых болезней и состояний.

Больше всего холод опасен для детей и пожилых людей. Им лучше пересидеть морозы дома. Резкое снижение температуры может вызвать также аллергию, обострение сердечно-сосудистых проблем и другие трудности, пишет aif.

Мороз может вызвать аллергию

При температуре от -10 градусов может возникать так называемая холодовая аллергия. У большинства людей при переохлаждении кожа реагирует покраснением, иногда зудом. Но при аллергии на холод возникают высыпания по всему телу, отек.

Если у вас аллергия на холод, а похода за порог никак не избежать, примите незадолго до выхода антигистаминные препараты.

Могут возникнуть сбои в работе сердечно-сосудистой системы

В морозы возрастает риск возникновения стенокардии и даже инфаркта. Дело в том, что на морозе сосуды сужаются, падение температуры вызывает их спазм, что может привести к печальным последствиям.

Кардиологи советуют перед выходом на мороз принимать сосудорасширяющие препараты (предварительно проконсультировавшись с врачом). Также резко нельзя выскакивать из теплой квартиры сразу на холод - постойте минуту-другую в подъезде, чтобы сгладить резкий перепад температуры.

Если у вас гипертония, то смена температуры может ухудшить ваше состояние. Посоветуйтесь с врачом, возможно в холодное время года вам следует пересмотреть лечение - поменять препараты, увеличить дозу или частотность приема.

Мороз может обострить хронические заболевания

В холода резко ослабевает иммунитет, а потому могут обостриться хронические недуги - начиная от воспалительных заболеваний и заканчивая ангиной. Гайморит, бронхит, артрит, нефриты, колиты, холециститы - это лишь малая часть недугов, которая "ждет" пока вы переохладитесь.

Отметим, что кроме холодов на выходных ожидается еще и магнитная буря, которая будет длиться в течение нескольких дней.

Также синоптики предупредили, что в Украину придут сильные морозы, но продержатся они недолго.