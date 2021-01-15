Лікарі назвали проблеми зі здоров'ям, через які люди часто мерзнуть

В Україну прийшли хрещенські морози, які будуть ще сильніше найближчими днями. Деякі люди особливо сильно страждають в період холодів, і лікарі кажуть, що це може вказувати на ряд хвороб і особливостей організму.

Для кого морози є справжнім випробуванням, і як "розігнати кров", щоб зігрітися, пише greenpost.ua.

Низький тиск

Низький тиск частіше буває у молодих худорлявих жінок. Якщо кров прокачується по тілу з тиском 90/60, часто ви не можете зігрітися. Крім того, може виникати відчуття втоми, проблеми з концентрацією, запаморочення і головні болі.

Рясне пиття, регулярні вправи, а також чергування душа і кави, можуть допомогти знову стимулювати кровообіг, а також трохи підвищити тиск. Але остаточну ясність може дати тільки огляд лікаря.

Анемія

Такий стан найчастіше буває через дефіцит заліза. Причиною тому можуть бути недоїдання або рясні менструальні кровотечі. У таких випадках організму не вистачає матеріалу для виробництва достатньої кількості червоних кров'яних тілець. Це призводить до зниження припливу крові до кінцівок, що викликає відчуття холоду в руках і ногах.

Дефіцит заліза допоможе розпізнати аналіз крові, а відновити його можна за допомогою харчових добавок.

Поганий сон

Сон необхідний для регулювання температури тіла. Якщо ви спите занадто мало або нерегулярно, це негативно позначиться на вашому біоритмі. Він, у свою чергу, контролює складну серію взаємодій між метаболізмом, рівнем гормонів, почуттям втоми і температурою тіла.

Втрата ваги

Наше тіло може використовувати жир для збереження тепла. Відповідно, худі люди схильні до замерзання. Якщо ви на дієті, то метаболізм змінюється через зниження калорій в організмі, і виникають проблеми з регулюванням температури.

Раніше ми писали, кому треба берегтися від морозів, і які хвороби може спровокувати холод.

Тим часом синоптики прогнозують, що в деяких областях температура знизиться до -28 градусів.