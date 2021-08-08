Врачи назвали основные симптомы первого типа диабета: будьте внимательны!

Основные симптомы диабета 1 типа

Частое мочеиспускание

доктор медицинских наук, эндокринолог Акандаша Гоял

Постоянное чувство жажды

"Поскольку вы чаще ходите в туалет, ваше тело теряет много жидкости, и вы, естественно, пьете больше, чтобы попытаться пополнить утраченное", - объясняет Гоял.

Беспричинная потеря веса

Не имея сахара для их содержания, голодные клетки начинают искать альтернативные источники энергии. Это может вызвать быструю потерю веса, даже если вы едите нормально. Кроме того, потеря веса также происходит потому, что ваш организм не получает калорий, необходимых ему из глюкозы.

Усталость

Усталость в целом является относительно частым симптомом любого аутоиммунного заболевания.

"Без инсулина ваши клетки не имеют энергии, поэтому люди истощаются", - говорят эксперты.

Фруктовый запах изо рта и мочи

Боль в животе

Проблемы со зрением

Высокий уровень глюкозы в крови может вызвать протекание жидкости из глазного яблока в хрусталик. Это может вызвать отек линзы, что может привести к расфокусировки зрения.

Кто из знаменитостей живет с диабетом типа 1?

Если вовремя диагностировать заболевание, то с ним можно жить. Например, с диабетом 1 типа живут и творят такие известные люди, как: