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Симптомы повышенного сахара и диабета: названы малоизвестные признаки

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Воскресенье 01 августа 2021 18:05
Симптомы повышенного сахара и диабета: названы малоизвестные признаки Медики назвали малоизвестные симптомы диабета (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Симптомы повышенного сахара и начальных стадий диабета очень много, но обычно на них не обращают внимание или связывают с другими заболеваниями. Однако раннее выявление этого заболевания поможет быстро взять под контроль уровень сахара в крови, избежать серьезных осложнений и даже полностью вылечиться.

Какие ранние симптомы диабета и повышенного сахара обычно не замечают, рассказали в журнале Medicine.

Увеличение сахара в крови – это реакция на то, что организм человека перестает правильно вырабатывать инсулин или перестает реагировать на него адекватно из-за развития инсулинорезистентности.

Гипергликемия отражается на работе всего организма и увеличивает риск возникновения стоматологических заболеваний. Во рту у человека могут появиться и другие признаки того, что появились проблемы с уровнем сахара или начальная стадия диабета.

Как отмечают медики в своем исследовании, у многих людей с диабетом появляются негативные изменения в ротовой полости и именно их ученые называют малоизвестными симптомами диабета.

  • Инфекция пародонта (пародонтоз)
  • Жжение во рту
  • Дисфункция слюнных желез
  • Кандидоз (молочница) в полости рта

Специалисты отмечают, что самым первым признаком может стать налет на языке. При высоком уровне глюкозы, сахар начинает проникать не только в кровь, но и в слюну – это создает благоприятные условия для развития грибковой инфекции. Молочница может стать результатом этих процессов и проявляться в виде налета на языке. У 47% пациентов с диабетом плотный и объемный налет на языке был одним из первых признаков развития диабета. Дополнительный признак – чувство жжения.

Важно!

Еще одним малоизвестным симптомом медики назвали ксеростомию (сухость) и увеличение околоушных желез. Ксеростомия ведет к гингивиту, кариесу и стоматиту.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали три признака диабета, которые видны по глазам.

А также рассказывали о том, что такое "болезнь путешественников" и как от нее быстро избавиться.

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