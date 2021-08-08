Лікарі назвали основні симптоми першого типу діабету: будьте уважні!

Основні симптоми діабету 1 типу

Часте сечовипускання

доктор медичних наук, ендокринолог Акандаша Гоял

Постійне відчуття спраги

"Оскільки ви частіше ходите в туалет, ваше тіло втрачає багато рідини, і ви, природно, п'єте більше, щоб спробувати поповнити втрачене", - пояснює Гоял.

Безпричинна втрата ваги

Не маючи цукру для їх утримання, голодні клітини починають шукати альтернативні джерела енергії. Це може спричинити швидку втрату ваги, навіть якщо ви їсте нормально. Крім того, втрата ваги також відбувається тому, що ваш організм не отримує калорій, необхідних йому з глюкози.

Втома

Втома загалом є відносно частим симптомом будь-якого аутоімунного захворювання.

"Без інсуліну ваші клітини не мають енергії, тому люди виснажуються", - говорять експерти.

Фруктовий запах з рота і сечі

Біль у животі

Проблеми з зором

Високий рівень глюкози у крові може спричинити протікання рідини з очного яблука у кришталик. Це може викликати набряк лінзи, що може призвести до розфокусування зору.

Хто із знаменитостей живе з діабетом 1 типу?

Якщо вчасно діагностувати захворювання, то з ним можна жити. Наприклад, з діабетом 1 типу живуть і творять такі відомі люди, як: