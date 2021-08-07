Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок: можете побежать к врачу!

Медики выяснили, какие продукты нельзя есть на голодный желудок, так как это может обернуться обострениями, приступами и походом к врачу.

Кофе

По мнению диетолога, начинать день с чашечки ароматного черного кофе - идея не самая лучшая. Этот напиток может снизить аппетит, и, соответственно, отодвинуть время полноценного завтрака. Выпейте чашечку кофе уже после завтрака, тогда вреда это не принесет.

Острые соусы, приправы

Не следует после ночного сна сразу налегать на бутерброды с острой горчицей, хреном, чесночным соусом и прочими. Это может быть чревато такими последствиями, как развитие гастрита и даже язвы.

Сладкая газировка

Пить сладкие газированные напитки натощак - не самая лучшая идея. По мнению диетолога, это тоже чревато развитием гастрита и язвенной болезни.

Соки из цитрусовых

Покупные соки с большим количеством сахара и заменителей пить натощак ни в коем случае нельзя. Да и свежевыжатые лучше употреблять вместе с полноценным завтраком, ведь в них много кислоты, которая может раздражать ЖКТ.

А вот продуктами из списка ниже диетологи рекомендуют начинать свой день:

1. Каши (гречка, овсянка, перловка, пшенная). Приготовьте их на воде или молоке, но не добавляйте сахар. Каши дадут вам долгое чувство сытости, так как содержат много полезных (медленных) углеводов.

2. Яйца. А также любые блюда из них (омлет, глазунья). Содержат много витаминов и минералов, дают чувство сытости.

3. Мюсли. В магазинных содержится много сахара, поэтому приготовьте мюсли сами: запеките в духовке овсянку долгого приготовления, цукаты, орехи, добавьте немного меда. Заправляйте йогуртом или молоком.

4. Цельнозерновой хлеб. Если любите бутерброды, то лучше из цельнозернового хлеба без добавления каких-либо соусов. Например - с сыром, красной слабосоленой рыбой, ветчиной из индейки.

5. Молочные продукты. Они обеспечивают организм большим количеством питательных веществ, витамином D, калием, кальцием.