Врачи назвали напиток, который может вызывать проблемы со сном и дыханием

Исследования подчеркивают вред чрезмерного употребления алкоголя для нашего сна. Кроме того, это может быть причиной различных нарушений.

"Бессонница означает, что у вас регулярно возникают проблемы со сном. Обычно ситуация улучшается, если вы меняете привычки сна", - говорят эксперты.

Интересно, что некоторые люди, наоборот считают, что алкоголь поможет им расслабиться и хорошо поспать.

"Алкоголь обычно используется в качестве снотворного и, несомненно, поможет вам расслабиться, поскольку он замедляет мозговую активность, что может вызвать чувство расслабления и сонливости", - говорят врачи.

Но чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на качество вашего сна и вызвать негативные последствия, такие как головные боли, обезвоживание и повышенная потребность в мочеиспускании.

Кошмары

Цикл сна можно разделить на четыре фазы, последняя из которых - сон с быстрым движением глаз.

По данным VeryWell Health, цикл будет повторяться несколько раз в течение ночи, при этом каждая последующая стадия быстрого сна увеличивается по продолжительности и глубине сна.

Однако, когда алкоголь попадает в организм, он вызывает значительные сбои в каждом цикле, в основном нарушая фазу быстрого сна.

Поскольку сон с быстрым движением глаз - это стадия, на которой происходят яркие сны и кошмары, алкоголь имеет тенденцию вызывать как хорошие, так и плохие сны.

Дыхание

Согласно NHS, апноэ (нарушение дыхания) во сне - это когда дыхание останавливается и начинается во время сна, что вызывает громкий храп.

Состояние, вызванное в основном избыточным весом и ожирением, может привести к высокому кровяному давлению и проблемам с сердцем, если его не лечить.

Но чрезмерное употребление алкоголя также может быть важным фактором.

"Употребление алкоголя может вызвать нерегулярное дыхание, формально известное, как апноэ во сне - расстройство, характеризующееся ненормальным дыханием и одышкой во время сна", - говорят врачи.

Апноэ во сне вызывается расслаблением мышц горла, которое создает большее сопротивление при дыхании.

"Алкоголь может увеличить вероятность храпа, поскольку он расслабляет мышцы тела, а это означает, что ткани в вашем горле, рту и носу будут препятствовать плавному течению воздуха, что вызовет вибрацию", - отметили эксперты.