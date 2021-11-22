Врачи назвали напиток, который может вызывать проблемы со сном и дыханием

Хороший сон очень часто связан с продуктами, которую мы употребляем. Ученые выяснили что некоторые напитки могут вызывать кошмары и проблемы с дыханием.
Об этом сообщает британское издание Express.
Исследования подчеркивают вред чрезмерного употребления алкоголя для нашего сна. Кроме того, это может быть причиной различных нарушений.
"Бессонница означает, что у вас регулярно возникают проблемы со сном. Обычно ситуация улучшается, если вы меняете привычки сна", - говорят эксперты.
Интересно, что некоторые люди, наоборот считают, что алкоголь поможет им расслабиться и хорошо поспать.
"Алкоголь обычно используется в качестве снотворного и, несомненно, поможет вам расслабиться, поскольку он замедляет мозговую активность, что может вызвать чувство расслабления и сонливости", - говорят врачи.
Но чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на качество вашего сна и вызвать негативные последствия, такие как головные боли, обезвоживание и повышенная потребность в мочеиспускании.
Цикл сна можно разделить на четыре фазы, последняя из которых - сон с быстрым движением глаз.
По данным VeryWell Health, цикл будет повторяться несколько раз в течение ночи, при этом каждая последующая стадия быстрого сна увеличивается по продолжительности и глубине сна.
Однако, когда алкоголь попадает в организм, он вызывает значительные сбои в каждом цикле, в основном нарушая фазу быстрого сна.
Поскольку сон с быстрым движением глаз - это стадия, на которой происходят яркие сны и кошмары, алкоголь имеет тенденцию вызывать как хорошие, так и плохие сны.
Согласно NHS, апноэ (нарушение дыхания) во сне - это когда дыхание останавливается и начинается во время сна, что вызывает громкий храп.
Состояние, вызванное в основном избыточным весом и ожирением, может привести к высокому кровяному давлению и проблемам с сердцем, если его не лечить.
Но чрезмерное употребление алкоголя также может быть важным фактором.
"Употребление алкоголя может вызвать нерегулярное дыхание, формально известное, как апноэ во сне - расстройство, характеризующееся ненормальным дыханием и одышкой во время сна", - говорят врачи.
Апноэ во сне вызывается расслаблением мышц горла, которое создает большее сопротивление при дыхании.
"Алкоголь может увеличить вероятность храпа, поскольку он расслабляет мышцы тела, а это означает, что ткани в вашем горле, рту и носу будут препятствовать плавному течению воздуха, что вызовет вибрацию", - отметили эксперты.
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