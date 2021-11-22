Лікарі назвали напій, який може викликати проблеми зі сном і диханням

Дослідження підкреслюють шкоду надмірного вживання алкоголю для нашого сну. Крім того, це може бути причиною різних порушень.

"Безсоння означає, що у вас регулярно виникають проблеми зі сном. Зазвичай ситуація поліпшується, якщо ви змінюєте звички сну", - кажуть експерти.

Цікаво, що деякі люди, навпаки вважають, що алкоголь допоможе їм розслабитися і добре поспати.

"Алкоголь зазвичай використовується як снодійне і, безсумнівно, допоможе вам розслабитися, оскільки він уповільнює мозкову активність, що може викликати відчуття розслаблення і сонливості", - кажуть лікарі.

Але надмірне вживання алкоголю може вплинути на якість вашого сну і викликати негативні наслідки, такі як головні болі, зневоднення і підвищена потреба в сечовипусканні.

Кошмар

Цикл сну можна розділити на чотири фази, остання з яких - сон з швидким рухом очей.

За даними VeryWell Health, цикл буде повторюватися кілька разів протягом ночі, при цьому кожна наступна стадія швидкого сну збільшується за тривалістю і глибиною сну.

Однак, коли алкоголь потрапляє в організм, він викликає значні збої в кожному циклі, в основному порушуючи фазу швидкого сну.

Оскільки сон з швидким рухом очей - це стадія, на якій відбуваються яскраві сни і кошмари, алкоголь має тенденцію викликати як хороші, так і погані сни.

Дихання

Згідно з NHS, апное (порушення дихання) уві сні - це коли дихання зупиняється і починається під час сну, що викликає гучне хропіння.

Стан, викликаний переважно надмірною вагою та ожирінням, може призвести до високого кров'яного тиску та серцевих проблем, якщо його не лікувати.

Але надмірне вживання алкоголю також може бути важливим фактором.

"Вживання алкоголю може викликати нерегулярне дихання, формально відоме, як апное уві сні - розлад, що характеризується ненормальним диханням і задишкою під час сну", - кажуть лікарі.

Апное уві сні викликається розслабленням м'язів горла, яке створює більший опір при диханні.

"Алкоголь може збільшити ймовірність хропіння, оскільки він розслабляє м'язи тіла, а це означає, що тканини у вашому горлі, роті і носі будуть перешкоджати плавному течії повітря, що викличе вібрацію", - зазначили експерти.