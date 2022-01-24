Врачи назвали напиток, который в считанные минуты снижает уровень сахара

Как отмечают медики, при диабете второго типа организм не может вырабатывать достаточное количество инсулина.

Это гормон, который регулирует уровень сахара в крови. Без достаточного количества инсулина сахар может повышаться до опасных уровней и это очень опасно для здоровья.

Помогать организму можно с помощью специальных препаратов, а также – улучшив свой рацион.

Врачи рекомендуют диабетикам употреблять обязательно тутовый чай – он снижает уровень сахара в считанные минуты. Это чай, который производят из листьев тутового дерева (Morus).

Исследования показывают, что тутовый чай компенсирует скачки сахара в крови, которые вызваны приемом некоторых продуктов.

Как оказалось, всего 70 мл этого чая может существенно снизить уровень сахара в крови и быстро нормализовать состояние человека.

Какие продукты быстро повышают уровень сахара