Самые уникальные свойства кофе: ученые обнародовали новые данные

Кофе – напиток, с помощью которого мы повышаем свою энергию и восстанавливаем работоспособность. Многие люди не представляют свое утро без чашки кофе.

Специалисты Healthline перечислили основные преимущества этого напитка и объяснили, почему же он так полезен.

Повышает уровень энергии

Действительно, кофеин стимулирует центральную нервную систему, борется с усталостью и повышает уровень энергии. Дело в том, что кофеин блокирует рецепторы нейротрансмиттера аденозина и это повышает уровень остальных нейротрансмиттеров, в том числе и дофамина.

Снижает риск развития диабета 2 типа

Регулярное употребление кофе в долгосрочной перспективе значительно снижает риск развития диабета 2 типа. Кофе помогает сохранить функцию бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина, отвечающего за уровень сахара в крови.

Также кофе богат антиоксидантами, влияет на чувствительность к инсулину, снижает воспаления и помогает обмену веществ.

Поддерживает здоровье мозга

Исследования показывают, что кофе защищает от некоторых нейродегенеративных расстройств, в том числе от болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Такие результаты показали более 13 исследований, в которых изучалось регулярное употребление кофе.

Также умеренное потребление кофе связано с более низким риском развития деменции и снижения когнитивных функций.

Помогает контролировать вес

Кофе может влиять на накопление жира и поддерживать здоровье кишечника, и это полезно для контроля веса. Более высокое потребление кофе связано с уменьшением жировых отложений, особенно у мужчин.

Одна или две чашки кофе в день помогают повысить уровень физической активности в среднем на 17%.

Более низкий риск развития депрессии

Каждая чашка кофе снижает риск развития депрессии в среднем на 8%. Как показывают исследования, 3-4 чашки кофе в день снижают риск самоубийств на 74%.

Защищает печень от болезней

Две чашки кофе в день помогают поддержать здоровье печени и защищают этот орган от болезней. Риск хронических заболевания и смерти от болезни печени снижается на 15% - уже от одной чашки кофе в день.

Поддерживает здоровье сердца

Употребление кофе полезно для здоровья сердца и снижает риск развития заболеваний на 15%. Риск развития инсульта три чашки кофе в день снижают на 21%. Однако нужно более аккуратно употреблять кофе людям с проблемами артериального давления.

Увеличивает продолжительность жизни

Кофе помогает продлить жизнь благодаря множеству потенциальных преимуществ для здоровья. Две чашки кофе снижает риск преждевременной смерти независимо от возраста, веса и употребления алкоголя.

Одна чашка кофе в день регулярно помогает в разы снизить риск смерти от онкологических заболеваний.

Улучшает спортивные результаты

Кофе повышает уровень энергии и его можно использовать спортсменам в качестве эргогенного средства – в качестве усилителя производительности.

Чашка кофе перед тренировкой повышает выносливость, улучшает скорость и повышает продуктивность.