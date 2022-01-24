Лікарі назвали напій, який в лічені хвилини знижує рівень цукру

Як відзначають медики, при діабеті другого типу організм не може виробляти достатню кількість інсуліну.

Це гормон, який регулює рівень цукру в крові. Без достатньої кількості інсуліну цукор може підвищуватися до небезпечних рівнів і це дуже небезпечно для здоров'я.

Допомагати організму можна за допомогою спеціальних препаратів – а також - поліпшивши свій раціон.

Лікарі рекомендують діабетикам вживати обов'язково тутовий чай - він знижує рівень цукру в лічені хвилини. Це чай, який виробляють з листя тутового дерева (Morus).

Дослідження показують, що тутовий чай компенсує скачки цукру в крові, які викликані прийомом деяких продуктів.

Як виявилося, всього 70 мл цього чаю може істотно знизити рівень цукру в крові та швидко нормалізувати стан людини.

Які продукти швидко підвищують рівень цукру