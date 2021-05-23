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Врачи назвали малозаметные признаки алкоголизма: остаются следы на теле

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали про признаки алкоголизма, которые часто не воспринимаются, как какая-то серьезная проблема. Медики советуют внимательно следить за своим телом, так как злоупотребление спиртным может проявляться на его поверхности.

Об этом пишет Daily Mail.

По мнению исследователей, появление больших синяков из-за относительно незначительных ударов свидетельствует о том, что у вас есть зависимость от спиртных напитков.

Объясняется это тем, что алкоголь ослабляет иммунитет и провоцирует развитие различных инфекций кожного покрова. Из-за этого кожа становится менее эластичной и здоровой, а также меняет свой цвет.

Еще одним подобным симптомом можно считать изжогу, поскольку спиртные напитки повреждают стенки пищевода.

Также при алкоголизме могут возникать регулярные онемения конечностей или же покалывания в них. Медики называют эти проявления алкогольной невропатией.

Отметим, что многие ученые и врачи сходятся во мнении, что употребление алкоголя чаще, чем два раза в неделю, можно уже называть алкогольной зависимостью.

Кроме того, согласно одному из последних исследований, даже умеренное употребление алкоголя вредно для мозга человека, приводя к сокращению его объема.

Ранее ученые назвали самый вредный алкогольный напиток, причем дело даже не в количестве спирта.

Также врачи рассказали, с каким алкоголем нельзя сочетать шашлык, так как последствия могут быть непредсказуемыми.

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