Врачи назвали малозаметные признаки алкоголизма: остаются следы на теле

По мнению исследователей, появление больших синяков из-за относительно незначительных ударов свидетельствует о том, что у вас есть зависимость от спиртных напитков.

Объясняется это тем, что алкоголь ослабляет иммунитет и провоцирует развитие различных инфекций кожного покрова. Из-за этого кожа становится менее эластичной и здоровой, а также меняет свой цвет.

Еще одним подобным симптомом можно считать изжогу, поскольку спиртные напитки повреждают стенки пищевода.

Также при алкоголизме могут возникать регулярные онемения конечностей или же покалывания в них. Медики называют эти проявления алкогольной невропатией.

Отметим, что многие ученые и врачи сходятся во мнении, что употребление алкоголя чаще, чем два раза в неделю, можно уже называть алкогольной зависимостью.

Кроме того, согласно одному из последних исследований, даже умеренное употребление алкоголя вредно для мозга человека, приводя к сокращению его объема.