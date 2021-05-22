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Назван самый вредный алкогольный напиток: дело не в количестве спирта

Новина українською →
Суббота 22 мая 2021 21:00
Назван самый вредный алкогольный напиток: дело не в количестве спирта Фото: Врачи назвали самый вредный спиртной напиток (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, какой алкоголь считается самым вредным, хотя содержание спирта в нем невысокое, сравнительно с крепкими спиртными напитками.

Об этом пишет newsyou.

Самый вредный алкоголь не связан с количеством спирта

Наркологи говорят, что самым опасным для здоровья алкогольным напитком являются коктейли в банках и бутылках.

И дело тут в большом количестве красителе, а также другой "химии" в виде вкусовых добавок, которые разбавлены спиртом.

Да и пиво, которое сейчас делают из концентрата, не самый полезный алкогольный напиток.

А вот коктейль из алкоголя и энергетика опасен для нашей сердечно-сосудистой системы, вызывая серьезные проблемы. Злоупотребление таким напитком может даже привести к инфаркту.

Какой алкоголь наименее опасен

Врач говорит, что наименее опасным считаются алкогольные напитки, которые получают путем естественного брожения из виноградных соков.

Это красное сухое вино, крепость которого не превышает 9-13%.

Ранее западные ученые рассказали, что самым вредным алкоголем является пиво. И дело все в способе выращивания ингредиентов для напитка.

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