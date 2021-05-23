Лікарі назвали малопомітні ознаки алкоголізму: залишаються сліди на тілі

На думку дослідників, поява великих синців через відносно незначні удари свідчить про те, що у вас є залежність від спиртних напоїв.

Пояснюється це тим, що алкоголь послаблює імунітет і провокує розвиток різних інфекцій шкірного покриву. Через це шкіра стає менш еластичною і здоровою, а також змінює свій колір.

Ще одним подібним симптомом можна вважати печію, оскільки спиртні напої пошкоджують стінки стравоходу.

Також при алкоголізмі можуть виникати регулярні оніміння кінцівок або ж поколювання в них. Медики називають ці прояви алкогольною невропатією.

Відзначимо, що багато вчених і лікарів сходяться на думці, що вживання алкоголю частіше, ніж два рази на тиждень, можна вже називати алкогольною залежністю.

Крім того, згідно з одним з останніх досліджень, навіть помірне вживання алкоголю шкідливо для мозку людини, приводячи до скорочення його обсягу.