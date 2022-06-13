Врачи назвали худшие привычки, которые разрушают иммунитет человека

Из-за распространения вирусов, таких как COVID-19 и оспа обезьян, забота об иммунитете очень важна. Чтобы сохранить здоровье, стоит отказаться от вредных повседневных привычек.

Об этом сообщает EatThis, NotThat!

Иммунная система в организме защищает от микробов, таких как бактерии, вирусы, грибки и токсины, которые делают человека более уязвимым к простуде, гриппу и даже коронавирусе.

Врач говорит, что лучший способ поддерживать иммунную систему крепкой - это вести здоровый образ жизни.

Какие привычки наносят вред здоровью

Слишком много алкоголя

Хроническое употребление алкогольных напитков повреждает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, а также защитные Т-клетки и нейтрофилы в системе ЖКТ. Это нарушает функцию кишечного барьера и способствует утечке микробов в кровь, что приводит к воспалению.

Курение

Курение вредит иммунной системе и может сделать организм менее эффективным в борьбе с болезнями.

Также курение ставит под угрозу равновесие или баланс иммунной системы. Это увеличивает риск развития нескольких иммунных и аутоиммунных расстройств (состояний, возникающих, когда иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки и ткани организма).

Недостаточно сна

Получение достаточного количества качественного восстановительного сна имеет решающее значение для иммунного здоровья. В частности, плохой сон может даже повлиять на эффективность вакцины.

Врачи говорят, что иммунная система лучше всего функционирует, когда человек высыпается. Специалисты рекомендуют семь или более часов сна для оптимального здоровья.

Стресс

Эксперты отмечают, что одиночество и стресс могут оказать серьезное влияние на иммунную систему.

"Это очень ясно объясняет, почему одинокие люди подвергаются повышенному риску развития рака, нейродегенеративных заболеваний и вирусных инфекций", - говорит Стив Коул, исследователь геномики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

Ужасная диета

Врачи рассказывают, что иммунная система процветает благодаря здоровой диете. Здоровое питание улучшает иммунитет к болезням.

Отмечается, что то, что вы вносите в свое тело, важно для общего здоровья.