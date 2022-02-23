Врач рассказала о влиянии соли на внутренние органы и иммунитет

Для рациона и выбора продуктов питания золотое правило "мера нужна во всем", пожалуй, является чуть ли не самым уместным. Ведь переизбыток или ограничение некоторых минералов может оказать на организм значительное негативное влияние. Это касается и популярнейшего усилителя вкуса - соли.

Об этом передает " Країна здоров'я ".

Сколько соли употреблять безопасно

Рекомендуемая порция соли для положительного эффекта на здоровье не должна превышать норму 3-5 граммов в сутки, отмечает врач-диетолог Оксана Чернышева

Специалист также призвала учитывать, что соль выступает отличным консервантом, поэтому она присутствует в немалом количестве в колбасах, сырах, бульонных кубиках, всевозможных соусах, фастфуде и многих других продуктах.

Соответственно, если они есть в рационе человека на постоянной основе, то безопасная суточная дозировка будет точно превышена.

Также не следует забывать, что соль способна увеличивать аппетит, так как считается мощнейшим усилителем вкуса. Поэтому способствует возникновению желания взять дополнительную порцию пищи - так, большое количество соли в рационе чревато частыми перееданиями.

Влияние соли на организм

При злоупотреблении солью еще одним неприятным следствием является задержка жидкости в организме, что ведет к повышению давления и нагрузки на почки и сердце.

Согласно недавним исследованиям, избыток соли - даже при превышении рекомендуемой нормы всего на 6 грамм - оказывает существенное влияние на ослабление иммунитета.

Врач уточняет, что примерно такая концентрация содержится в двух блюдах фастфуда.

"И уже через семь дней иммунные клетки не могут в полной мере противодействовать бактериям", - предупредила эксперт, призвав сократить потребление соли до необходимого минимума.