Лікарі назвали найгірші звички, які руйнують імунітет людини

Через поширення вірусів, таких як COVID-19 та віспа мавп, турбота про імунітет дуже важлива. Щоб зберегти здоров'я, варто відмовитись від шкідливих повсякденних звичок.

Про це повідомляє EatThis, NotThat!

Імунна система в організмі захищає від мікробів, таких як бактерії, віруси, грибки та токсини, які роблять людину більш вразливою до застуди, грипу і навіть коронавірусу.

Лікар каже, що найкращий спосіб підтримувати імунну систему міцною - це вести здоровий спосіб життя.

Які звички завдають шкоди здоров'ю

Занадто багато алкоголю

Хронічне вживання алкогольних напоїв пошкоджує слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, а також захисні Т-клітини та нейтрофіли в системі ШКТ. Це порушує функцію кишкового бар'єра та сприяє витоку мікробів у кров, що призводить до запалення.

Куріння

Куріння шкодить імунній системі і може зробити організм менш ефективним у боротьбі з хворобами.

Також куріння ставить під загрозу рівновагу або баланс імунної системи. Це збільшує ризик розвитку кількох імунних та аутоімунних розладів (станів, що виникають, коли імунна система помилково атакує здорові клітини і тканини організму).

Недостатньо сну

Отримання належної кількості якісного відновлювального сну має вирішальне значення для імунного здоров’я. Зокрема, поганий сон може навіть вплинути на ефективність вакцини.

Лікарі кажуть, що імунна система найкраще функціонує, коли людина висипається. Фахівці рекомендують сім або більше годин сну для оптимального здоров’я.

Стрес

Експерти зазначають, що самотність і стрес можуть мати серйозний вплив на імунну систему.

"Це дуже чітко пояснює, чому самотні люди піддаються підвищеному ризику розвитку раку, нейродегенеративних захворювань та вірусних інфекцій", - каже Стів Коул, дослідник геноміки з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі

Жахлива дієта

Лікарі розповідають, що імунна система процвітає завдяки здоровій дієті. Здорове харчування покращує імунітет до хвороб.

Зазначається, що те, що ви вносите у своє тіло, важливо для загального здоров’я.