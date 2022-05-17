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Яблоки снижают давление и повышают иммунитет: как выбрать лучший фрукт для здоровья

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Вторник 17 мая 2022 22:15
Яблоки снижают давление и повышают иммунитет: как выбрать лучший фрукт для здоровья Фото: Как выбрать самые полезные яблоки для здоровья (unsplash-com)
Автор: Анна Шиканова

Яблоки очень полезны для организма и содержат много полезных веществ. Большинство этих веществ содержится в кожуре, а не в самой мякоти.

Чем полезны яблоки и как нужно выбирать этот фрукт, рассказала доктор Толстикова.

В одном яблоке (около 200 г) содержится 104 калории, 28 г углеводов, 5 г клетчатки, витамины С, В1, Е, К, медь и калий. Этот фрукт один из самых доступным, поэтому он может быть частью здоровой тарелки или приятным лакомством для перекуса.

Большинство полезных веществ содержится в кожуре яблока. Именно в ней находится половина клетчатки и большая часть полифенолов. Флавоноид эпикатехин помогает снизить артериальное давление.

В яблоках есть катехин, процианидин, эпикатехин и флорадизин. Но в большей концентрации они находятся именно в кожуре, хотя в мякоти их тоже много.

Конъюгаты кверцетина содержатся исключительно в кожуре яблок. Хлорогеновой кислоты обычно больше в мякоти, чем в кожуре

"Исследования показали, что яблоки с кожурой обладают большей антиоксидантной активностью и лучше подавляли пролиферацию раковых клеток по сравнению с яблоками без кожуры", - утверждает специалист.

Как выбирать яблоки

По словам доктора, выбирать яблоки стоит на свой вкус - они могут быть сладкие или с кислинкой. Кислые яблоки необязательно будут полезнее сладких или наоборот.

Концентрация полезных веществ может зависеть от сорта яблока, сбора урожая, хранения и обработки яблок.

Кому яблоки противопоказаны

Яблоки противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В частности, их не стоит употреблять людям с гастритом и язвой желудка.

Грубая клетчатка может вызвать вздутие живота, раздражение слизистой или обострение хронических заболеваний.

Как вкусно запечь яблоки

Ингредиенты:

  • яблоки
  • овсяные хлопья
  • корица, молотый имбирь
  • орехи
  • ложка меда (по желанию)

Способ приготовления:

Удалите сердцевину яблока. Смешайте все ингредиенты и положите внутрь яблока – это будет начинка. Потом нафаршированные яблоки поставьте в духовку и выпекайте до готовности.

Напомним, ранее мы писали о том, медики назвали самые опасные фрукты на рынках.

А также рассказывали о том, какой важный элемент избавит от проблем с желудком, который "барахлит" из-за стрессов.

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