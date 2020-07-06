Врачи назвали группу крови, которую больше всего "любят" комары

Какую группу крови предпочитают комары (фото: pixabay)

Комары выбирают людей по группе крови и не только

Врачи рассказали про "самую популярную" среди комаров группу крови. Ведь многим приходилось наблюдать, как кровопийцы зачастую "выбирают" кого-либо из отдыхающей на природе компании. И этого человека кусают чаще остальных.

Не так давно группе ученых удалось выяснить, почему происходит именно так. Комары, как оказалось, предпочитают самую популярную в мире группу крови - первую. Далее следует вторая группа, пишет LiveWell.

Но не только этот фактор может привлечь к вам рой жалящих насекомых. Доктор Николь Бауманн-Блэкмор объясняет, что среди двух людей комары выберут того, у кого выше температура тела - из-за генетики, недавней физической активности, болезни или беременности.

Кроме того магнитом для комаров вы можете стать если наденете черную, темно-синюю или красную одежду.

А одно исследование даже показало, что комаров привлекают люди, которые пили пиво - и это не зависело ни от одного из вышеперечисленных факторов. Так что выбирайте для летнего отдыха на природе другие напитки.

Врачи рекомендуют не рисковать и обрабатывать кожу и одежду спецсредствами. Ведь укусы комаров могут вызывать сильную аллергическую реакцию. Протестируйте спрей или крем на маленьком участке кожи, чтобы убедится в отсутствии реакции кожи на средство.

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Автор: Светлана Мащенко