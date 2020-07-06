ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лікарі назвали групу крові, яку найбільше "люблять" комарі

STYLERЖиття    06.07.2020 - 08:59
Лікарі назвали групу крові, яку найбільше "люблять" комарі
Якій групі крові віддають перевагу комарі (фото: pixabay)

Комарі вибирають людей по групі крові і не тільки

Лікарі розповіли про "найпопулярнішу" серед комарів групу крові. Адже багатьом доводилося спостерігати, як кровопивці найчастіше "вибирають" кого-небудь з компанії на природі. І цю людину кусають частіше за інших.

Не так давно групі вчених вдалося з'ясувати, чому відбувається саме так. Комарі, як виявилося, обирають найпопулярнішу у світі групу крові - першу. Далі йде друга група, пише LiveWell.

Але не тільки цей фактор може привернути до вас рой жалких комах. Доктор Ніколь Бауманн-Блекмор пояснює, говорить, що серед двох людей комарі виберуть того, у кого вище температура тіла - через генетики, недавній фізичної активності, хвороби або вагітності.

Крім того магнітом для комарів ви можете стати якщо надягнете чорну, темно-синю або червону одяг.

А одне дослідження навіть показало, що комарі приваблюють людей, які пили пиво - і це не залежало ні від одного з перерахованих вище факторів. Так що вибирайте для літнього відпочинку на природі інші напої.

Лікарі рекомендують не ризикувати і обробляти шкіру і одяг спецзасобами. Адже укуси комарів можуть викликати сильну алергічну реакцію. Протестуйте спрей або крем на маленькій ділянці шкіри, щоб переконатися у відсутності реакції шкіри на засіб.

Раніше ми писали, що пляжі Азовського моря атакують небезпечні медузи, люди показують опіки.

вчені нарешті з'ясували, скільки років собакам. Виявилося, що формула один рік до семи людських не працює.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України ученыенасекомые
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся