Ученые назвали главную причину развития диабета: рискует каждый

1. Избыточный вес

Избыточный вес или ожирение тесно связаны с диабетом 2 типа. Некоторые люди не понимают важности принятия мер, чтобы справиться с лишним весом, потому что они чувствуют себя хорошо на момент постановки диагноза.

Но это большая ошибка. Диабет - скрытая болезнь, которая повреждает ваше тело, если ее не контролировать, даже если вы чувствуете себя хорошо.

Из-за лишнего веса поджелудочная железа вырабатывает еще больше инсулина, пытаясь выполнить работу по удалению глюкозы из крови, в результате она изнашивается.

2. Длительное сидение

Длительное сидение в течение дня, даже если вы время от времени занимаетесь спортом, может привести к диабету.

Одно исследование показало, что женщины особенно подвержены риску развития резистентности к инсулину в результате того, что слишком много сидят.

3. Отсутствие физических упражнений

Предотвратить диабет - это больше, чем просто не сидеть весь день. Упражнения чрезвычайно важны для контроля уровня сахара в крови.

Рекомендуется, делать около 10 000 шагов каждый день, выполнять упражнения.

4. У вас преддиабет

Преддиабет - это состояние, при котором уровень сахара в крови выше нормы, и если его не лечить, это может привести к диабету 2 типа.

Вы не должны паниковать, но вы должны начать вносить реальные изменения в свой рацион и образ жизни, чтобы предотвратить повышение уровня сахара в крови и превращение его во 2-й тип диабета.

5. Употребление слишком большого количества углеводов

Появляется все больше доказательств того, что сокращение потребления углеводов может снизить риск развития диабета, даже если вес не снижается.

Даже скромного ограничения углеводов достаточно, чтобы обратить вспять метаболический синдром у некоторых людей. Но здесь все индивидуально, и при составлении диеты нужно оценивать каждый отдельный случай.