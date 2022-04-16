Вчені назвали головну причину розвитку діабету: ризикує кожен

1. Надлишкова вага

Надмірна вага або ожиріння тісно пов'язані з діабетом 2 типу. Деякі люди не розуміють важливості вжиття заходів, щоб впоратися із зайвою вагою, тому що вони відчувають себе добре на момент постановки діагнозу.

Але це велика помилка. Діабет - прихована хвороба, яка пошкоджує ваше тіло, якщо її не контролювати, навіть якщо ви відчуваєте себе добре.

Через зайву вагу підшлункова залоза виробляє ще більше інсуліну, намагаючись виконати роботу з видалення глюкози з крові, в результаті вона зношується.

2. Тривале сидіння

Тривале сидіння протягом дня, навіть якщо ви час від часу займаєтеся спортом, може призвести до діабету.

Одне дослідження показало, що жінки особливо схильні до ризику розвитку резистентності до інсуліну в результаті того, що занадто багато сидять.

3. Відсутність фізичних вправ

Запобігання діабету - це більше, ніж просто не сидіти весь день. Вправи надзвичайно важливі для контролю рівня цукру в крові.

Рекомендується, щоб робити близько 10 000 кроків щодня, виконувати вправи.

4. У вас преддіабет

Преддіабет - це стан, при якому рівень цукру в крові вище норми, і якщо його не лікувати, це може привести до діабету 2 типу.

Ви не повинні панікувати, але ви повинні почати вносити реальні зміни в свій раціон і спосіб життя, щоб запобігти підвищенню рівня цукру в крові і перетворення його в 2-й тип діабету.

5. Вживання занадто великої кількості вуглеводів

З'являється все більше доказів того, що скорочення споживання вуглеводів може знизити ризик розвитку діабету, навіть якщо вага не знижується.

Навіть скромне обмеження вуглеводів достатньо, щоб змінити метаболічний синдром у деяких людей. Але тут все індивідуально, і при складанні дієти потрібно оцінювати кожен окремий випадок.