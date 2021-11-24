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Врачи назвали атипичные признаки инсульта, на которые следует обратить внимание

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Среда 24 ноября 2021 09:53
Врачи назвали атипичные признаки инсульта, на которые следует обратить внимание Коллаж РБК-Украина: названы атипичные признаки инсульта
Автор: Роман Мирончук

Некоторые инсульты могут возникать внезапно с быстрым появлением физических симптомов. При этом есть много незаметных признаков, на которые вы можете не обращать внимание.

Об этом сообщает британское издание Express.

Головные боли, головокружение и боль - все это неопределенные симптомы множества заболеваний, но когда действительно следует беспокоиться?

Атипичные симптомы инсульта

Новое исследование показало, что тысячи инсультов можно предотвратить, обращая внимание на эти ключевые симптомы:

  • Слабость на лице (например, опущенное веко или губа)
  • Тошнота;
  • Головокружение;
  • Онемение;
  • Потеря баланса;
  • Невнятная речь;
  • Головная боль.

Эксперты отметили, что симптомы атипичного инсульта чаще встречаются у женщин.

Инсульт может начаться со странных симптомов, которые могут быстро перерасти в пик неотложной медицинской помощи.

Наиболее распространенные симптомы инсульта у женщин

  • Тошнота или рвота;
  • Судороги;
  • Икота;
  • Затрудненное дыхание;
  • Боль;
  • Обморок;
  • Потеря сознания;
  • Общая слабость.

Инсульт начнется, когда в мозг будет прекращено кровоснабжение, что может вызвать болезненные головные боли и спутанность сознания.

Одним из самых ранних симптомов инсульта является головокружение, потеря равновесия, головные боли и ощущение, что ваш мозг "отключен".

Хотя наиболее известные симптомы инсульта - обвисшее лицо и слабые конечности. Эти ранние симптомы имеют решающее значение для раннего выявления инсульта и быстрого реагирования.

Напомним, врачи назвали витамин, нехватка которого увеличивает риск развития инсульта.

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