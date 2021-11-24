Врачи назвали атипичные признаки инсульта, на которые следует обратить внимание
Некоторые инсульты могут возникать внезапно с быстрым появлением физических симптомов. При этом есть много незаметных признаков, на которые вы можете не обращать внимание.
Об этом сообщает британское издание Express.
Головные боли, головокружение и боль - все это неопределенные симптомы множества заболеваний, но когда действительно следует беспокоиться?
Атипичные симптомы инсульта
Новое исследование показало, что тысячи инсультов можно предотвратить, обращая внимание на эти ключевые симптомы:
- Слабость на лице (например, опущенное веко или губа)
- Тошнота;
- Головокружение;
- Онемение;
- Потеря баланса;
- Невнятная речь;
- Головная боль.
Эксперты отметили, что симптомы атипичного инсульта чаще встречаются у женщин.
Инсульт может начаться со странных симптомов, которые могут быстро перерасти в пик неотложной медицинской помощи.
Наиболее распространенные симптомы инсульта у женщин
- Тошнота или рвота;
- Судороги;
- Икота;
- Затрудненное дыхание;
- Боль;
- Обморок;
- Потеря сознания;
- Общая слабость.
Инсульт начнется, когда в мозг будет прекращено кровоснабжение, что может вызвать болезненные головные боли и спутанность сознания.
Одним из самых ранних симптомов инсульта является головокружение, потеря равновесия, головные боли и ощущение, что ваш мозг "отключен".
Хотя наиболее известные симптомы инсульта - обвисшее лицо и слабые конечности. Эти ранние симптомы имеют решающее значение для раннего выявления инсульта и быстрого реагирования.
Напомним, врачи назвали витамин, нехватка которого увеличивает риск развития инсульта.
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