Лікарі назвали атипові ознаки інсульту, на які слід звернути увагу
Деякі інсульти можуть виникати раптово з швидкою появою фізичних симптомів. При цьому є багато непомітних ознак, на які ви можете не звертати увагу.
Про це повідомляє британське видання Express.
Головні болі, запаморочення і біль - все це невизначені симптоми безлічі захворювань,але коли дійсно слід турбуватися?
Атипові симптоми інсульту
Нове дослідження показало, що тисячам інсультів можна запобігти, звертаючи увагу на ці ключові симптоми:
- Слабкість на обличчі (наприклад, опущена повіка або губа)
- Нудота;
- Запаморочення;
- Оніміння;
- Втрата балансу;
- Невиразна мова;
- Головний біль.
Експерти зазначили, що симптоми атипового інсульту частіше зустрічаються у жінок.
Інсульт може початися з дивних симптомів, які можуть швидко перерости в пік невідкладної медичної допомоги.
Найбільш поширені симптоми інсульту у жінок
- Нудота або блювота;
- Судома;
- Гикавка;
- Утруднене дихання;
- Біль;
- Непритомність;
- Втрата свідомості;
- Загальна слабкість.
Інсульт почнеться, коли в мозок буде припинено кровопостачання, що може викликати хворобливі головні болі і сплутаність свідомості.
Одним з найбільш ранніх симптомів інсульту є запаморочення, втрата рівноваги, головні болі і відчуття, що ваш мозок "відключений".
Хоча найбільш відомі симптоми інсульту - обвисле обличчя і слабкі кінцівки. Ці ранні симптоми мають вирішальне значення для раннього виявлення інсульту та швидкого реагування.
Нагадаємо, лікарі назвали вітамін, нестача якого збільшує ризик розвитку інсульту.
Ми також писали про те, що українців попередили про ризик смерті від тромбозу внаслідок коронавірусу.