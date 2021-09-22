UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Врачи в Днепре вернули с того света героя, тяжело раненого российским снайпером

Автор: Владимир Костырин

В Днепре врачи спасли жизнь военному ВСУ, который на фронте получил пулевое диаметральное ранение головы на вылет, и украинского защитника буквально вытащили с того света, после чего с положительной динамикой перевели в госпиталь.

Об этом рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в своем Facebook.

Ранение было настолько тяжелым, что вначале медики даже решили - шансов на успешную операцию нет. Но упорство, воля и профессионализм хирургов, которые занимались воином несколько недель - боец 23 дня провел в реанимации, 10 дней был в коме - дали поразительный результат.

Также очень помогли волонтеры, которые проявили просто материнскую заботу.

"Реаниматологи, нейрохирурги, операции и выхаживания, волонтеры из Днепра и Львова - все в Мечникова до упора боролись за жизнь Андрея. Единственный и самый близкий человек у него - сестра Оля. Ее имя он повторял в бреду десятки раз за сутки", - пишет Рыженко.

Сейчас Андрей уже в госпитале, и вскоре уедет на реабилитацию во Львов.

Главврач больницы отметил, что героя, вернувшегося с того света, трогательно провожают нянечки, медсестры, волонтеры и врачи.

Напомним, по данным разведки, российские оккупационные войска продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских расчетов. Как информировали в ГУР Минобороны, подготовка снайперов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществляется под руководством кадровых военнослужащих воинских частей специального назначения ВС РФ.

Как сообщалось, в Украине 21 сентября впервые провели трансплантацию сердца 13-летнему мальчику - операция проходила во Львовской клинической больнице скорой помощи.

Также мы писали о том, что недавно в Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины