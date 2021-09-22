Врачи в Днепре вернули с того света героя, тяжело раненого российским снайпером

Ранение было настолько тяжелым, что вначале медики даже решили - шансов на успешную операцию нет. Но упорство, воля и профессионализм хирургов, которые занимались воином несколько недель - боец 23 дня провел в реанимации, 10 дней был в коме - дали поразительный результат.

Также очень помогли волонтеры, которые проявили просто материнскую заботу.

"Реаниматологи, нейрохирурги, операции и выхаживания, волонтеры из Днепра и Львова - все в Мечникова до упора боролись за жизнь Андрея. Единственный и самый близкий человек у него - сестра Оля. Ее имя он повторял в бреду десятки раз за сутки", - пишет Рыженко.

Сейчас Андрей уже в госпитале, и вскоре уедет на реабилитацию во Львов.

Главврач больницы отметил, что героя, вернувшегося с того света, трогательно провожают нянечки, медсестры, волонтеры и врачи.

Напомним, по данным разведки, российские оккупационные войска продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских расчетов. Как информировали в ГУР Минобороны, подготовка снайперов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществляется под руководством кадровых военнослужащих воинских частей специального назначения ВС РФ.