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Впервые в Украине ребенку сделали пересадку сердца: мальчик получил шанс на жизнь

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Львів, Вторник 21 сентября 2021 21:43
Впервые в Украине ребенку сделали пересадку сердца: мальчик получил шанс на жизнь В Украине впервые пересадили сердце ребенку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине впервые провели трансплантацию сердца 13-летнему мальчику. Операция проходила во Львовской клинической больнице скорой помощи.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор Института сердца Борис Тодуров.

Так, операция состоялась сегодня, 21 сентября.

Как прошла операция

В частности, в начале операции в больнице устроили коридор почета для донора сердца.

"Сегодня мы собираемся взять сердце, легкие, печень, почки и роговицу глаза. Надеюсь, что мы сможем продлить жизнь еще многим пациентам", - сказал врач.

Медики впервые в стране провели трансплантацию сердца ребенку такого возраста. Отмечается, что 13-летний мальчик перенес неокардит и через три месяца стал на лист ожидания.

"Работает совместная команда киевских, львовских и польских специалистов. Благодаря Олегу Самчуку и его дружной команде, это стало возможным в нашей стране Десятки специалистов из разных центров, работают четко как отлаженный механизм. Это моя 20 трансплантация", - написал в Facebook Борис Тодуров.

Кроме того, в соседней операционной медики уже начали пересадку легких.

"Я надеюсь, что это будет первая в Украине удачная трансплантация легких. Будем надеяться, что спасем всех, кто так долго этого ждал", - добавил медик.

Ранее мы сообщали, что в Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора.

Отметим, в августе в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы.

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