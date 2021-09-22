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Лікарі в Дніпрі повернули з того світу героя, важко пораненого російським снайпером

Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі лікарі врятували життя військовому ЗСУ, який на фронті отримав кульове діаметральне поранення голови на виліт, і українського захисника буквально витягли з того світу, після чого з позитивною динамікою перевели в госпіталь.

Про це розповів головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у своєму Facebook.

Поранення було настільки важким, що спочатку медики навіть вирішили - шансів на успішну операцію немає. Але завзятість, воля і професіоналізм хірургів, які займалися воїном кілька тижнів - боєць 23 дні провів у реанімації, 10 днів був у комі - дали вражаючий результат.

Також дуже допомогли волонтери, які проявили просто материнську турботу.

"Реаніматологи, нейрохірурги, операції та виходжування, волонтери з Дніпра і Львова - всі в Мечникова до упору боролися за життя Андрія. Єдина і найближча людина у нього - сестра Оля. Її ім'я він повторював у маренні десятки разів за добу", - пише Риженко.

Зараз Андрій вже в госпіталі, і незабаром поїде на реабілітацію до Львова.

Головлікар лікарні зазначив, що героя, який повернувся з того світу, зворушливо проводжають нянечки, медсестри, волонтери та лікарі.

Нагадаємо, за даними розвідки, російські окупаційні війська продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків. Як поінформували в ГУР Міноборони, Підготовка снайперів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ здійснюється під керівництвом кадрових військовослужбовців військових частин спеціального призначення ЗС РФ.

Як повідомлялося, в Україні 21 вересня вперше провели трансплантацію серця 13-річному хлопчику - операція проходила у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги.

Також ми писали про те, що нещодавно в Україні вперше пересадили кістковий мозок від нерідного донора.

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