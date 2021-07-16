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Боевики удерживают значительное количество снайперов на передовых позициях, - разведка

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Пятница 16 июля 2021 13:26
Боевики удерживают значительное количество снайперов на передовых позициях, - разведка Фото: боевики наращивают количество снайперов на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупационные войска продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских расчетов. Это делают для того, чтобы наносить потерь личному составу Объединенных сил, уничтожать элементы видеонаблюдения и провоцировать ответный огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Подготовка снайперов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществляется под руководством кадровых военнослужащих воинских частей специального назначения ВС РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, разведка отмечает, что командование российских оккупационных войск продолжает скрытно размещать в отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях 122-мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения.

В то же время оккупанты проводят интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов по подготовке к огневому поражению целей на передовых позициях подразделений Объединенных сил.

Ранее разведка сообщила, что Россия направила офицеров-инструкторов на Донбасс для подготовки диверсий.

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