Боевики удерживают значительное количество снайперов на передовых позициях, - разведка

Российские оккупационные войска продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских расчетов. Это делают для того, чтобы наносить потерь личному составу Объединенных сил, уничтожать элементы видеонаблюдения и провоцировать ответный огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Подготовка снайперов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществляется под руководством кадровых военнослужащих воинских частей специального назначения ВС РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, разведка отмечает, что командование российских оккупационных войск продолжает скрытно размещать в отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях 122-мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения.

В то же время оккупанты проводят интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов по подготовке к огневому поражению целей на передовых позициях подразделений Объединенных сил.