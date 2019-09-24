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Лікарів Заворотнюк намагаються підкупити за мільйони: кому це потрібно

STYLERЖиття    24.09.2019 - 11:00
Лікарів Заворотнюк намагаються підкупити за мільйони: кому це потрібно
Анастасія Заворотнюк (колаж РБК-Україна)

Лікарям клініки, де лежить Анастасія Заворотнюк, пропонують великі гроші за інформацію про неї

Анастасія Заворотнюк навіть у лікарні, де її лікують від раку мозку, не може відчувати себе спокійно. Так, за інформацією російських видань, лікарям зірки серіалу "Моя прекрасна няня" пропонують захмарні гроші за те, щоб вони повідали інформацію про самопочуття актриси.

Втім, великі суми грошей за інформацію про стан Анастасії журналісти пропонують будь-якому співробітникові клініки - хоч медсестрі, хоч прибиральниці. У зв'язку з цим, родичі Заворотнюк навіть приставили охоронців до палати 48-річної актриси.

Лікарів Заворотнюк намагаються підкупити за мільйони: кому це потрібно

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

До речі, адміністрація лікарні строго-настрого заборонила своїм співробітникам говорити про зіркову пацієнтці.

"Насправді ніхто толком нічого не знає - тільки лікарі. Всі діагнози засекречені. Ми теж дізнаємося всі новини з преси. Персоналу великі гроші пропонують, щоб ми щось розповіли. Від ста тисяч до мільйона рублів - залежно від інформації. Але ми нічого не знаємо", - розповіла одна з медсестер.

Сім'ї Заворотнюк пропонують ще більше

Родичам актриси російські журналісти також пропонують великі гроші за інформацію про самопочуття Анастасії. Ясна річ, вони відмовляються спілкуватися з пресою. І це при тому, що ЗМІ готові платити захмарні суми навіть далеким родичам Заворотнюк за хоч якусь інформацію або ексклюзивну історію про неї.

Лікарів Заворотнюк намагаються підкупити за мільйони: кому це потрібно

Анастасія Заворотнюк з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Найбільше хочуть отримати коментар про здоров'я кінозірки телевізійники з російських пропагандистських каналів. Так, вони пропонують три мільйони рублів за те, щоб члени сім'ї Заворотнюк виступили в їх шоу і розповіли про стан актриси.

Відзначимо, що раніше за гроші на різноманітні шоу приходили і розповідали про Заворотнюк її перший чоловік-злидень Олаф Шварцкопф і фігурист Олексій Ягудін, який позиціонує себе як "друг сім'ї".

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Новини України Анастасия Заворотнюк
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