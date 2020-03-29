Врач указала на серьезную проблему с лечением коронавируса: ждут печальные времена

Коронавирус 2020 внушает жителям страх и тревогу. Однако насколько это обоснованно? Врач Ольга Голубовская сообщает, что в Украине на данный момент нет документа, который позволял бы назначать зараженным пациентам препараты для лечения. А это является достаточно важным моментом.

Член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская считает, что ситуация чревата печальными последствиями, если к данному вопросу не отнесутся более серьезно.

Также Голубовская отмечает, что количество пациентов стремительно увеличивается, а наличие протоколов Минздрава поможет уменьшить количество критических больных.

"Я очень надеюсь на понимание наших государственных институций. Я прекрасно понимаю, что возникает каждый час и день новая проблема, в том числе, логистическая. Но когда пошел вал пациентов – нам нужен документ, где мы должны назначать те методы лечения, которые есть в мире, где сейчас проходят эту проблему, или уже прошли эту проблему, и показали свою эффективность. Чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания, критическое состояние пациентов и уменьшить количество больных", - закончила она.

Коронавирус 2020 - врачи указали на важный момент

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