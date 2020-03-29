Лікар вказала на серйозну проблему з лікуванням коронавірусу: чекають сумні часи

Коронавірус 2020 вселяє жителям страх і тривогу. Однак наскільки це обгрунтовано? Лікар Ольга Голубовська повідомляє, що в Україні на даний момент немає документа, який дозволяв би призначати інфікованим пацієнтам препарати для лікування. А це є досить важливим моментом.

Член оперативного штабу із запобігання поширенню короновируса Ольга Голубовська вважає, що ситуація загрожує сумними наслідками, якщо до цього питання не поставляться більш серйозно.

Також Голубовська зазначає, що кількість пацієнтів стрімко збільшується, а наявність протоколів МОЗ допоможе зменшити кількість критичних хворих.

"Я дуже сподіваюся на розуміння наших державних інституцій. Я прекрасно розумію, що виникає кожну годину та день нова проблема, в тому числі, логістична. Але коли пішов вал пацієнтів – нам потрібен документ, де ми повинні призначати ті методи лікування, які є в світі, де зараз проходять цю проблему, або вже пройшли цю проблему, і показали свою ефективність. Щоб запобігти важкі форми захворювання, критичний стан пацієнтів і зменшити кількість хворих", - закінчила вона.

Коронавірус 2020 - лікарі вказали на важливий момент

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