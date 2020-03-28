Карантин в Украине: плюсы и минусы работы из дома, как правильно организовать свое место

Карантин в Украине - как организовать рабочее место (pixabay.com)

Карантин в Украине вынудил перейти всех на удаленную работу

Карантин в Украине предполагает дистанционную работу, поэтому было бы уместно уделить данному вопросу внимание. Некоторые украинские специалисты даже не заметили перехода на удаленную работу, поскольку и до этого трудились на дому. Но что делать остальным?

Работа из дома стала настоящим вызовом, поскольку сбились привычные график и ритм жизни. Однако есть и плюсы: просыпаться можно позже и в пробках стоять не придется. Об этом информирует "Сегодня".

"Экономия времени на дорогу - это важное преимущество, ведь она может составлять до 3 часов в некоторых случаях. Кроме того, есть экономия денег, причем эта сумма может достигать 50-100 грн в день", - сообщил директор интернет-супермаркета программного обеспечения Softkey.ua, Денис Никитчук.

Помимо этого, работая дома, ты не тратишься на обеды в кафе около офиса, можешь дольше спать и уделять достаточно времени семье и близким. Однако есть и недостатки.

"Тем, кто в основном проводит свое рабочее время на работе, - сложно организоваться, поскольку большинство не привыкло менять привычный образ жизни и выходить из зоны комфорта, либо же есть сложности в самой работе, которую почти невозможно организовать в удаленном формате, какие-то производственные моменты не сделаешь удаленно", - поясняет Инна Ковальчук, руководитель Киевского публичного агентства коммуникаций/PR.

Чтобы добиться самоорганизации в таких случаях, важно придерживаться офисного дресс-кода, поскольку одежда влияет на продуктивность и настроение. Вы все также работаете, просто дома. И да, опытные фрилансеры могут не придерживаться этого правила. Но они как никто знают, как это влияет на их рабочий настрой", - отмечает Костоглод.

Также во время работы советуют не отвлекаться на бытовые моменты и соблюдать режим. Важно планировать задачи на день, а в конце дня сверяться с этим планом, чтобы понимать, с чем возникают проблемы чаще всего.

"Еще помогают привычные ритуалы, которые у нас были в коллективе. Например, каждое утро мы ходили пить кофе, обсуждать планы на день и просто болтать. Сейчас мы делаем так же, только онлайн", - поделилась Хмеленко.

Напомним, что мошенники придумывают новые схемы обмана во время карантина в Украине.

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