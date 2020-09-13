Врач развеял главный миф о "детской" питьевой воде: в чем разница

Вода (иллюстративное фото: canva.com)

"Детская" питьевая вода имеет только одно отличие от обычной

Врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин развеял главный миф о "детской" питьевой воде, а также рассказал, чем она отличается от обычной. По данным специалиста, маркетологи сами создали разницу между одним и тем же продуктом.

В эфире программы "Споживач має право" на телеканале "Украина 24" медик опроверг распространенное мнение о том, что "детская" вода, которую продают в магазинах, отличается по качеству от обычной питьевой воды в бутылках. На вопрос, имеет ли "детская вода" какие-либо особенности, гастроэнтеролог ответил:

"Безусловно, специальная детская вода, которая продается в бутылках – это, скорее, маркетинговый ход. Питьевая вода, которую продают – абсолютно такая же", - говорится в заявлении врача.

По мнению врачей, "детская" вода в маленьких бутылочках, удобных для питья, станет лучшим решением для обеспечения комфорта. Однако качество воды не отличается от обычной питьевой.

Напомним, что ранее Комаровский разрушил мифы и дал полезные советы для кормящих мам. Он также объяснил, как предотвратить аллергию у малыша.

Ранее Комаровский рассказал, как отличить шарлатанские лекарства от настоящих. Комаровский говорит, что шарлатанские лекарства уже на этапе рекламы (как правило в интернете) выдают себя полностью.