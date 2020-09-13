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Лікар розвіяв головний міф про "дитячу" питну воду: в чому різниця

Неділя 13 вересня 2020 15:24
Лікар розвіяв головний міф про "дитячу" питну воду: в чому різниця
Вода (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

"Дитяча" питна вода має тільки одну відміну від звичайної

Лікар-гастроентеролог Вадим Шипулін розвіяв головний міф про "дитячу" питну воду, а також розповів, чим вона відрізняється від звичайної. За даними фахівця, маркетологи самі створили різницю між одним і тим же продуктом.

В ефірі програми "Споживач має право" на телеканалі "Україна 24" медик спростував поширену думку про те, що "дитяча" вода, яку продають у магазинах, відрізняється за якістю від звичайної питної води в пляшках. На питання, чи має "дитяча вода" які-небудь особливості, гастроентеролог відповів:

"Безумовно, спеціальна дитяча вода, яка продається в пляшках – це скоріше маркетинговий хід. Питна вода, яку продають – абсолютно така ж", - йдеться у заяві лікаря.

На думку лікарів, "дитяча" вода в маленьких пляшечках, зручних для пиття, стане кращим рішенням для забезпечення комфорту. Однак якість води не відрізняється від звичайної питної.

Нагадаємо, що раніше Комаровський зруйнував міфи та дав корисні поради для годуючих мам. Він також пояснив, як запобігти алергії у малюка.

Раніше Комаровський розповів, як відрізнити шарлатанські ліки від справжніх. Комаровський каже, що шарлатанські ліки вже на етапі реклами (як правило в інтернеті) видають себе повністю.

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