Врач развенчала основные мифы про отравления грибами и назвала их смертельную дозу

Наступает осень, а с ней и грибная пора. Ежегодно от отравления грибами умирают десятки людей.
Врач-патологоантом Виктория Пьец назвала симптомы отравления грибами, а также развенчала основные мифы, связанные с этим продуктом.
Во-первых, грибы накапливают тяжелые металлы, радиоактивные частицы из почвы, воды или воздуха. Поэтому собирать грибы у дороги - плохая идея!
Во-вторых, даже съедобные грибы можно спутать с ядовитыми.
Детям лесные грибы запрещены (промышленные можно с начала прикорма).
Помните, что если в вашу корзину попал хоть один ядовитый гриб и вы варите юшку – то она автоматически станет ядовитой.
Еще один миф, это то, что термическая обработка "выводит" токсичные вещества из грибов. Это не так. Если гриб съедобен, но перезрел или накопил много тяжелых металлов, он становится токсичным.
Если вам стало плохо после употребления грибов немедленно звоните в скорую желательно не выбрасывать грибы (для исследования).
Врач напомнила, что смертельная доза, например, бледной поганки – это всего 30-40 граммов.
Напомним, ранее медики объяснили, как избежать отравления грибами, ведь сезон "тихой охоты" уже начался.
Добавим, что в Украине зафиксирован всплеск кишечных инфекций, и в Центре общественного здоровья МОЗ рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы не заболеть.