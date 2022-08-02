В Украине всплеск кишечных инфекций: на что нужно обратить внимание, чтобы не заболеть

Летом острые кишечные инфекции не редкость и отравиться продуктами питания или немытымы фруктами - вполне легко. Однако в 2022 году количество кишечных инфекций в Украине выросло на 40% - по сравнению с прошлым годом.

Как уберечь себя и своих родных от острых кишечных инфекций в разгар лета, рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Острая кишечная инфекция появляется очень быстро. Достаточно не помыть руки или фрукты, или же съесть продукт, которые несколько часов находился вне холодильника. Еще полно опасных возбудителей в водоемах и на пляже.

По данным Центра общественного здоровья, за первое полугодие 2022 года количество кишечных инфекций выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

Больше всего украинцы болеют ротавирусными инфекциями - более 3,5 тысячи случаев. Около тысячи случаев было зарегистрировано сальмонеллеза. 103 случая гепатита А, еще 97 случаев шигеллеза и 51 случай ботулизма, из которых 4 оказались смертельными.

Какие продукты могут стать причиной кишечной инфекции

Медики напоминают, что кишечные инфекции очень опасны, в том числе и осложнениями, которые могут остаться на долгое время и даже на всю жизнь. Это могут быть поражения почек, печени, сердечная недостаточность.

Большинство отравлений и кишечных инфекций были вызваны употреблением рыбы, которая куплена на стихийном рынке - соленая или вяленая.

Если такая рыба находилась под солнечными лучами и под воздействием высоких температур, то она становилась идеальной средой для размножения ботулотоксинов.

Также возбудители кишечных инфекций могут находиться в сырой еде животного происхождения - мясо, яйца, молоко.

Острые кишечные инфекции передаются в основном через пищу, воду, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

Как уберечься от острых кишечных инфекций