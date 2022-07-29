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Грибная охота началась, а вместе с ней и отравления: как избежать таких неприятностей

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Пятница 29 июля 2022 08:35
Грибная охота началась, а вместе с ней и отравления: как избежать таких неприятностей Фото: Эти советы помогут избежать отравления грибами (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине начался грибной сезон и, хотя бродить по лесам запрещено во многих областях, украинцы уже активно собирают грибы. И также активно регистрируются случаи отравления.

Как правильно собирать грибы, их употреблять и не отравиться - читайте в материале ниже.

В Черниговском областном центре контроля и профилактики заболеваний МОЗ сообщили, что зарегистрировано пять случаев отравления грибами. Сейчас два человека находится в больнице - с подозрением на отравление грибами.

Как правильно собирать грибы

  • Не собирайте грибы вдоль дорог, шоссе и заводов - они впитывают токсины и химические вещества.
  • Собирайте в лесу только те грибы, которые вы хорошо знаете.
  • Если рядом со съедобным грибом растет ядовитый - не берите его, споры грибов могут смешиваться.
  • Не оставляйте детей в лесу без присмотра и не поручайте им корзину с грибами. Один мухомор на дне корзины отравит все остальные.
  • Грибы срезайте ножом и внимательно его осматривайте - структуру, цвет и запах.
  • Не складывайте грибы в пакет, только в корзинку.
  • Не пробуйте сырые грибы на вкус и следите, чтобы этого не делали дети.
  • После сбора грибов переберите их сразу. Отсортируйте по видам, все грибы внимательно осмотрите. Все сомнительные и поврежденные - выбрасывайте.
  • Промойте грибы и проведите термическую обработку в день сбора. Разные виды грибов нужно готовить отдельно.
  • Все грибы нужно тщательно и не менее 30 минут проварить, а после этого им можно обжаривать, тушить или закручивать в банки.
  • Не покупайте грибы у продавцов на стихийных рынках, не берите у них консервацию с грибами.
  • В магазине внимательно прочитайте этикетки к товарам с грибами.
  • Не давайте грибы детям, беременным и пожилым людям.

Самые частые причины отравления грибами

Непереносимость грибов. В грибах есть хитин - грибная клетчатка, которую не каждый желудок может переварить. До 12 лет у детей и у людей пожилого возраста фермента для переваривания хитина очень мало.

Неправильная обработка грибов или неправильная технология приготовления.

Смешивание съедобных грибов и ядовитых в одной корзине. Часто в корзину попадает бледная поганка и это приводит к очень сильным отравлениям. Достаточно даже кусочка этого гриба в корзине или кастрюле, чтобы вызвать тяжелые последствия.

Употребление ядовитых грибов или грибов, которые впитали слишком много токсинов.

Симптомы отравления грибами и первая помощь

Первые симптомы отравления грибами: рвота, боль в животе, расстройство пищеварения. Может быть повышение температуры тела.

Если рвоты нет, то можно самостоятельно промыть желудок, принять энтеросорбент и выпить солевой раствор. И вызвать врача.

Если состояние хуже, то нужно вызывать экстренную медицинскую помощь или ехать в больницу самостоятельно.

Врачи просят сохранить остатки грибов, чтобы легче было установить диагноз и выбрать соответствующее лекарство.

Не занимайтесь самолечением, при первых признаках отравления - обратитесь за медицинской помощью. Грибы очень токсичны и могут отравление может привести к смерти.

Кстати, ранее мы писали о том, как оказать первую помощь при отеке Квинке - сильнейшей аллергической реакции.

А еще рассказывали о том, как правильно оказать помощь при тошноте и рвоте, если рядом нет врача.

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