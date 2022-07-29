Грибная охота началась, а вместе с ней и отравления: как избежать таких неприятностей
В Украине начался грибной сезон и, хотя бродить по лесам запрещено во многих областях, украинцы уже активно собирают грибы. И также активно регистрируются случаи отравления.
Как правильно собирать грибы, их употреблять и не отравиться - читайте в материале ниже.
В Черниговском областном центре контроля и профилактики заболеваний МОЗ сообщили, что зарегистрировано пять случаев отравления грибами. Сейчас два человека находится в больнице - с подозрением на отравление грибами.
Как правильно собирать грибы
- Не собирайте грибы вдоль дорог, шоссе и заводов - они впитывают токсины и химические вещества.
- Собирайте в лесу только те грибы, которые вы хорошо знаете.
- Если рядом со съедобным грибом растет ядовитый - не берите его, споры грибов могут смешиваться.
- Не оставляйте детей в лесу без присмотра и не поручайте им корзину с грибами. Один мухомор на дне корзины отравит все остальные.
- Грибы срезайте ножом и внимательно его осматривайте - структуру, цвет и запах.
- Не складывайте грибы в пакет, только в корзинку.
- Не пробуйте сырые грибы на вкус и следите, чтобы этого не делали дети.
- После сбора грибов переберите их сразу. Отсортируйте по видам, все грибы внимательно осмотрите. Все сомнительные и поврежденные - выбрасывайте.
- Промойте грибы и проведите термическую обработку в день сбора. Разные виды грибов нужно готовить отдельно.
- Все грибы нужно тщательно и не менее 30 минут проварить, а после этого им можно обжаривать, тушить или закручивать в банки.
- Не покупайте грибы у продавцов на стихийных рынках, не берите у них консервацию с грибами.
- В магазине внимательно прочитайте этикетки к товарам с грибами.
- Не давайте грибы детям, беременным и пожилым людям.
Самые частые причины отравления грибами
Непереносимость грибов. В грибах есть хитин - грибная клетчатка, которую не каждый желудок может переварить. До 12 лет у детей и у людей пожилого возраста фермента для переваривания хитина очень мало.
Неправильная обработка грибов или неправильная технология приготовления.
Смешивание съедобных грибов и ядовитых в одной корзине. Часто в корзину попадает бледная поганка и это приводит к очень сильным отравлениям. Достаточно даже кусочка этого гриба в корзине или кастрюле, чтобы вызвать тяжелые последствия.
Употребление ядовитых грибов или грибов, которые впитали слишком много токсинов.
Симптомы отравления грибами и первая помощь
Первые симптомы отравления грибами: рвота, боль в животе, расстройство пищеварения. Может быть повышение температуры тела.
Если рвоты нет, то можно самостоятельно промыть желудок, принять энтеросорбент и выпить солевой раствор. И вызвать врача.
Если состояние хуже, то нужно вызывать экстренную медицинскую помощь или ехать в больницу самостоятельно.
Врачи просят сохранить остатки грибов, чтобы легче было установить диагноз и выбрать соответствующее лекарство.
Не занимайтесь самолечением, при первых признаках отравления - обратитесь за медицинской помощью. Грибы очень токсичны и могут отравление может привести к смерти.
Кстати, ранее мы писали о том, как оказать первую помощь при отеке Квинке - сильнейшей аллергической реакции.
А еще рассказывали о том, как правильно оказать помощь при тошноте и рвоте, если рядом нет врача.