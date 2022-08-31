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Лікар розвінчала основні міфи про отруєння грибами і назвала їх смертельну дозу

Отруєння грибами призводить до смерті (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Настає осінь, а з нею і грибна пора. Щорічно від отруєння грибами помирають десятки людей.

Лікар-патологоантом Вікторія П'єц назвала симптоми отруєння грибами, а також розвінчала основні міфи, пов'язані з цим продуктом.

Чому люди можуть отруїтися грибами

По-перше, гриби накопичують важкі метали, радіоактивні частинки з грунту, води або повітря. Тому збирати гриби біля дороги - погана ідея!

По-друге, навіть їстівні гриби можна сплутати з отруйними.

Дітям лісові гриби заборонені (промислові можна з початку прикорму).

Пам'ятайте, що якщо у ваш кошик потрапив хоч один отруйний гриб і ви варите юшку – то вона автоматично стане отруйною.

Ще один міф, це те, що термічна обробка "виводить" токсичні речовини з грибів. Це не так. Якщо гриб їстівний, але перезрілий або накопичив багато важких металів, він стає токсичним.

Симптоми отруєння грибами

  • Нудота, блювання, пронос;
  • Лихоманка, запаморочення, судоми;
  • Галюцинації, головні болі;
  • Кровотеча.

Профілактика отруєння грибами

  • Якщо ви не впевнені в грибах - краще не беріть їх;
  • Не купуйте гриби на ринках;
  • Не беріть гриби, що ростуть біля дороги;
  • Мийте руки після збору грибів;
  • Не давайте дітям лісові гриби (юшку з них, підливу, приправу і т. п)
  • Не рекомендується вживати лісові гриби вагітним жінкам.
  • Не вживайте сирі гриби.

Якщо вам стало погано після вживання грибів негайно телефонуйте у швидку бажано не викидати гриби (для дослідження).

Лікар нагадала, що смертельна доза, наприклад, блідої поганки - це всього 30-40 грамів.

Нагадаємо, раніше медики пояснили, як уникнути отруєння грибами, адже сезон "тихого полювання" вже розпочався.

Додамо, що в Україні зафіксовано сплеск кишкових інфекцій, і в Центрі громадського здоров'я МОЗ розповіли, на що потрібно звернути увагу, щоб не захворіти.

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отруєннягрибы