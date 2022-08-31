Лікар розвінчала основні міфи про отруєння грибами і назвала їх смертельну дозу

Чому люди можуть отруїтися грибами

По-перше, гриби накопичують важкі метали, радіоактивні частинки з грунту, води або повітря. Тому збирати гриби біля дороги - погана ідея!

По-друге, навіть їстівні гриби можна сплутати з отруйними.

Дітям лісові гриби заборонені (промислові можна з початку прикорму).

Пам'ятайте, що якщо у ваш кошик потрапив хоч один отруйний гриб і ви варите юшку – то вона автоматично стане отруйною.

Ще один міф, це те, що термічна обробка "виводить" токсичні речовини з грибів. Це не так. Якщо гриб їстівний, але перезрілий або накопичив багато важких металів, він стає токсичним.

Симптоми отруєння грибами

Нудота, блювання, пронос;

Лихоманка, запаморочення, судоми;

Галюцинації, головні болі;

Кровотеча.

Профілактика отруєння грибами

Якщо ви не впевнені в грибах - краще не беріть їх;

Не купуйте гриби на ринках;

Не беріть гриби, що ростуть біля дороги;

Мийте руки після збору грибів;

Не давайте дітям лісові гриби (юшку з них, підливу, приправу і т. п)

Не рекомендується вживати лісові гриби вагітним жінкам.

Не вживайте сирі гриби.

Якщо вам стало погано після вживання грибів негайно телефонуйте у швидку бажано не викидати гриби (для дослідження).

Лікар нагадала, що смертельна доза, наприклад, блідої поганки - це всього 30-40 грамів.