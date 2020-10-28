Врач рассказала, как правильно питаться при COVID-19

Как правильно питаться при COVID-19 (коллаж: РБК-Украина)

Эксперт рассказала, какое должно быть питание при коронавирусной инфекции

При COVID-19 у больного должно быть сбалансированное питание. При этом никакие витамины и минеральные добавки не могут заменить полноценный рацион с достаточным количеством жидкости.

Об этом рассказала бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

В случае инфекции организм должен интенсивно работать, чтобы обеспечить иммунный ответ и иметь для этого энергетические запасы. Ему также нужны питательные нутриенты, включая белки, жиры, углеводы и пищевые волокна (клетчатка).

Эксперт рассказала, что сбалансированный рацион нужен для предотвращения хронических болезней и отклонения индекса массы тела в ту или иную сторону от здорового, и для поддержания баланса микроорганизмов кишечника.

В организме людей, которые не получают достаточно пищи, иммунная система ослаблена, а клеток, которые распознают патогены и вырабатывают антитела, значительно меньше.

Что есть, чтобы поддержать организм при COVID-19?

Овощной суп или куриный бульон;

Различные крупы или цельнозерновой хлеб;

Имбирь. Его также можно заливать кипятком и делать из него напиток, или добавлять его в чай, ​​или есть маринованные "лепестки";

Продукты с витамином С. В этом случае лучше есть что-то богатое на различные нутриенты, кроме витамина: перец чили или просто паприку, киви, клубнику, брюссельскую капусту, брокколи или виноград, замороженные ягоды смородины;

Зеленые овощи и бобовые, включая брокколи, листовую капусту, горошек.

Не избегайте белков - это множество бобовых (чечевица, нут, горох), мясо птицы, кисломолочный и твердый сыр, яйца, рыба, мясо животных. Вам может не хотеться такой "тяжелой" пищи, впрочем, можно найти выход - выпить чай с несколькими орешками, добавить в салат немного нута, съесть кусочек сыра с цельнозерновым тостом.

Напомним, врач назвала опасность приема жаропонижающих.

Ранее инфекционист объяснила, почему у людей без патологий COVID-19 может быть тяжелым.