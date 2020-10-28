Врач рассказала, как правильно питаться при COVID-19

Эксперт рассказала, какое должно быть питание при коронавирусной инфекции
При COVID-19 у больного должно быть сбалансированное питание. При этом никакие витамины и минеральные добавки не могут заменить полноценный рацион с достаточным количеством жидкости.
Об этом рассказала бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
В случае инфекции организм должен интенсивно работать, чтобы обеспечить иммунный ответ и иметь для этого энергетические запасы. Ему также нужны питательные нутриенты, включая белки, жиры, углеводы и пищевые волокна (клетчатка).
Эксперт рассказала, что сбалансированный рацион нужен для предотвращения хронических болезней и отклонения индекса массы тела в ту или иную сторону от здорового, и для поддержания баланса микроорганизмов кишечника.
В организме людей, которые не получают достаточно пищи, иммунная система ослаблена, а клеток, которые распознают патогены и вырабатывают антитела, значительно меньше.
Напомним, врач назвала опасность приема жаропонижающих.
Ранее инфекционист объяснила, почему у людей без патологий COVID-19 может быть тяжелым.