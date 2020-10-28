Лікар розповіла, як правильно харчуватися при COVID-19

Як правильно харчуватися при COVID-19 (колаж: РБК-Україна)

Експерт розповіла, яке повинно бути харчування при коронавірусній інфекції

При COVID-19 у хворого повинно бути збалансоване харчування. При цьому ніякі вітаміни та мінеральні добавки не можуть замінити повноцінний раціон з достатньою кількістю рідини.

Про це розповіла колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

У разі інфекції організм повинен інтенсивно працювати, щоб забезпечити імунну відповідь і мати для цього енергетичні запаси. Йому також потрібні поживні нутрієнти, включаючи білки, жири, вуглеводи, харчові волокна (клітковина).

Експерт розповіла, що збалансований раціон потрібен для запобігання хронічних хвороб і відхилення індексу маси тіла в ту або іншу сторону від здорового, і для підтримки балансу мікроорганізмів кишківника.

В організмі людей, які не отримують достатньо їжі, імунна система ослаблена, а клітин, які розпізнають патогени і виробляють антитіла, значно менше.

Що їсти, щоб підтримати організм при COVID-19?

Овочевий суп або курячий бульйон;

Різні крупи або цільнозерновий хліб;

Імбир. Його також можна заливати окропом і робити з нього напій, або додавати в чай, або їсти мариновані "пелюстки";

Продукти з вітаміном С. В цьому випадку краще їсти щось багате на різні нутрієнти, крім вітаміну: перець чилі або просто паприку, ківі, полуницю, брюссельську капусту, броколі або виноград, заморожені ягоди смородини;

Зелені овочі і бобові, включаючи броколі, листову капусту, горошок.

Не уникайте білків - це безліч бобових (сочевиця, нут, горох), м'ясо птиці, кисломолочний та твердий сир, яйця, риба, м'ясо тварин. Вам може не хотітися такої "важкої" їжі, втім, можна знайти вихід - випити чай з кількома горішками, додати в салат трохи нуту, з'їсти шматочок сиру з цільнозерновим тостом.

Нагадаємо, лікар назвала небезпеку прийому жарознижуючих.

Раніше інфекціоніст пояснила, чому у людей без патологій COVID-19 може бути важким.