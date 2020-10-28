Лікар розповіла, як правильно харчуватися при COVID-19

Експерт розповіла, яке повинно бути харчування при коронавірусній інфекції
При COVID-19 у хворого повинно бути збалансоване харчування. При цьому ніякі вітаміни та мінеральні добавки не можуть замінити повноцінний раціон з достатньою кількістю рідини.
Про це розповіла колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.
У разі інфекції організм повинен інтенсивно працювати, щоб забезпечити імунну відповідь і мати для цього енергетичні запаси. Йому також потрібні поживні нутрієнти, включаючи білки, жири, вуглеводи, харчові волокна (клітковина).
Експерт розповіла, що збалансований раціон потрібен для запобігання хронічних хвороб і відхилення індексу маси тіла в ту або іншу сторону від здорового, і для підтримки балансу мікроорганізмів кишківника.
В організмі людей, які не отримують достатньо їжі, імунна система ослаблена, а клітин, які розпізнають патогени і виробляють антитіла, значно менше.
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