Инфекционист объяснила, почему у людей без патологий COVID-19 может быть тяжелым

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Украинский врач-инфекционист рассказала об осложнениях при коронавирусе

Пациенты с коронавирусом из группы риска даже без патологий могут иметь тяжелое течение болезни. Иногда даже крепкие и здоровые люди при COVID-19 могут умереть.

Об этом рассказала украинский врач-инфекционист из Черновицкой областной и городской больниц Ольга Кобевко в интервью ТСН.

"Это - люди с онкологией, сосудистыми, почечными заболеваниями, сахарным диабетом. Они - в первой группе риска. Мы заметили, что вирус поражает больше таких людей. Мы еще не уверены, это или на фоне иммунитета, или вирус действительно благоприятный к определенному типу клеток", - рассказала она.

Так, исследования показали, что вирус поражает кровь, внутреннюю стенку сосудов.

"И дальше у нас было очень много здоровых людей, которые не имели сопутствующих патологий. На днях умер от коронавируса очень известный блогер (Дмитрий Стужук, - Ред.). Его жена утверждала, что только люди с патологиями могут заболеть. Но это не так. У нас было очень много спортсменов, здоровых людей, которые вели правильный образ жизни, следили за своим питанием. И сейчас у нас несколько таких людей лечатся и у них определенное развитие пневмонии не с легким течением. Поэтому нельзя утверждать на 100%, что это инфекция поражает людей, у кого есть какие-то тяжелые заболевания", - объяснила врач.

Больные коронавирусом могут оставаться лечиться дома только при условии, когда это позволяет состояние, а его определяет семейный врач, отметила Кобевко.

"Все мы разные и к каждому человеку должен быть индивидуальный подход. Каждый, кто остается дома, должен понимать, что в этот период он должен быть на связи с семейным врачом, чтобы предупреждать об изменении состояния, о ходе болезни в целом", - сказала она.

Коронавирус способен вызвать у пациентов осложнения и в первую очередь поражает легочную ткань, тем самым у людей с пневмонией остается фиброз на разных уровнях развития и в различных стадиях.

"Фиброз легких очень часто может оставаться в таком виде, что мешает человеку жить. Постоянно оказывается какая одышка. Люди даже после двух месяцев болезни говорят, что им все еще трудно долго ходить пешком или подниматься по лестнице, они это чувствуют", - говорит Кобевко.

Также медик отметила, что о каких-то отдаленных последствиях говорить еще рано, так как для точных выводов надо, чтобы вирус процикулировал еще хотя бы год.

Инфекционистка обратила внимание, что течение болезни у пациентов с коронавирусом разное, так как каждый организм индивидуален, а также играет роль наличие сопутствующих патологий. Иногда происходит, что в одной семье болеют несколько человек, но у каждого разный ход и различная симптоматика.

Врачи определяют необходимость госпитализации больных с COVID-19, исходя из определенных норм. Тут речь идет о развитии дыхательной недостаточности.

Кобевко также призналась, что самое сложное в работе с пациентами с коронавирусом для нее - это взгляд критического больного и его вопрос: выживет ли он.

"Когда видишь критического пациента, и человек с таким ожиданиям в глазах смотрит на тебя и просто спрашивает: "Доктор, скажите, я выйду из этого? Я смогу или нет?" Да, мы поддерживаем их, объясняем, а когда такой человек умирает, остается этот взгляд... Всегда, в мыслях", - говорит она.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые назвали новое осложнение, которое дает коронавирус.

Напомним, недавно в Украине 8-летний ребенок "сгорел" от коронавируса - у мальчика обнаружили хронические болезни.