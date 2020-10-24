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Врач назвала опасность приема жаропонижающих: производители об этом не рассказывают

Суббота 24 октября 2020 12:17
Врач назвала опасность приема жаропонижающих: производители об этом не рассказывают
Лекарства (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Медик рассказала, что самым безобидным последствием употребления жаропонижающих средств является потеря обоняния

Жаропонижающие саше комплексного действия должны помочь человеку в короткие сроки сбить температуру и устранить на время сопутствующие симптомы респираторного заболевания. Лекарственные "чаи" могут не только помочь, но и навредить. Врач общей практики Лариса Алексеевна рассказала об опасности частого приема жаропонижающих средств.

На фоне пандемии коронавируса многие люди стали принимать жаропонижающие при наличии симптомов и просто, чтобы "перестраховаться", к примеру, перед посадкой в самолет или прохождением другого вида контроля. Однако, вместе с тем, таким образом человек поддает себя серьезному риску. Препараты, снижающие температуру тела, наносят организму серьезный вред. Они вызывают нарушение работы печени и отрицательно действуют на желудочно-кишечный тракт, особенно на стенки желудка. Об этом пишет UkrHealth.

Если часто употреблять жаропонижающие, то они разъедают стенки желудка и вызывают язвенно-некротические процессы, что может закончиться и кровотечением, отмечает Лариса Алексеева.

Врачи рекомендуют людям, которые почувствовали недомогание, оставаться дома, так как они представляют опасность не только для окружающих, но и вредят себе. И без того ослабленный иммунитет подвергается атаке других вирусов и тогда состояние сильно ухудшается.

Напомним, что ранее врач-инфекционист рассказал, что будет в Украине с коронавирусом после выборов 25 октября.

Ранее мы также писали, что Комаровский рассказал, сколько раз в году нормально болеть для ребенка.

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