Врач рассказала о последствиях частого употребления лука: есть побочные эффекты

Лук может лечить

Лук не только содержит питательные вещества, необходимые организму, но также обладает многими лечебными свойствами, в том числе антиоксидантными, противораковыми, противовоспалительными, антибактериальными, антивирусными и так далее.

"Следует отметить, что лук содержит некоторые фруктаны, которых нет в большинстве овощей", - пишет доктор.

Что такое "фруктан"

Фруктан - это углевод с лечебными функциями, который может снижать выработку веществ, связанных с опухолями, и оказывает хорошее влияние на профилактику рака и других хронических заболеваний.

Фруктан также является питательным веществом для "хороших" бактерий в кишечнике, что может увеличить количество хороших бактерий.

Побочные эффекты от лука

По словам медика, могут быть некоторые побочные эффекты после употребления слишком большого количества лука.

Дело в том, что в кишечнике нет ферментов, способных расщеплять фруктаны, поэтому фруктаны не могут перевариваться и усваиваться организмом. Большое количество фруктанов накапливается в кишечнике и может вызвать проблемы, такие как вздутие живота, боль в животе, газы и спазмы.

"Поэтому нельзя есть слишком много лука, и желательно съедать от 50 до 80 граммов в день", - добавила медик.