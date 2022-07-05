Врач рассказала, почему утром не хочется завтракать: основные причины
Британский врач Элли Кэннон рассказала, что часто люди утром просыпаются с такой тошнотой, что не могут заставить себя съесть завтрак. Однако на это может влиять несколько причин.
Об этом пишет Dailymail.
Что утром не хочется завтракать
По словам специалиста, вполне ненормально просыпаться ежедневно с ощущением тошноты или какими-то другими похожими симптомами. Поэтому человеку однозначно следует как можно быстрее посетить врача общей практики. Одна из самых распространенных причин ежедневной тошноты - это тревожные расстройства, например, стресс, который часто проявляется физиологическими симптомами.
Тревожное состояние приводит к учащению сердцебиения, головной боли и другим неприятным признакам. Однако только с помощью личного контакта и проведенных тестов врач правильно определит причину и назначит соответствующее лечение, которое избавит от существующих проблем.
Эксперт говорит, что причины постоянной тошноты одной психологией не исчерпываются, к ней могут вызвать расстройства желудка, например, гастрит или кислотный рефлюкс. Нарушения кишечника тоже провоцируют ежедневную тошноту. Например, синдром раздраженного кишечника или любые инфекции и хронические запоры.
Также тошнота может быть распространенным побочным эффектом лекарств, поэтому следует внимательнее присмотреться к препаратам, которые человек регулярно принимает. Чрезмерное количество алкоголя провоцирует ежедневную тошноту.
Кроме того, ночью и во время сна уровни некоторых гормонов в организме колеблются. Это может изменить аппетит человека.
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Считается, что этот гормон подавляет аппетит, замедляя скорость опорожнения желудка и увеличивая расщепление углеводов, которые хранятся в печени и мышцах, чтобы питать тело.
Суточные колебания гормонов вполне естественны и обычно не должны вызывать беспокойства. Однако, если человек испытывает внезапные или резкие изменения голода или аппетита, стоит проконсультироваться с врачом.
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