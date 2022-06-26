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Ученые назвали популярный завтрак, который может стать причиной развития рака

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Воскресенье 26 июня 2022 08:01
Ученые назвали популярный завтрак, который может стать причиной развития рака Какой завтрак вреден для организма (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто на завтрак люди любят есть омлет или яичницу. Ученые провели исследование и связали потребление большого количества яиц с повышенным риском развития рака.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

В частности, в данном исследовании приняли участие эксперты из разных стран мира. Эксперты подтвердили связь между холестерином, который содержится в яйцах, с повышенным риском смерти от определенных заболеваний. В том числе сердечных болезней и рака.

Ученые проанализировали 55 научных работ, в которых были опубликованы данные о почти 2,8 миллионов человек.

Результаты исследования показали, что каждое потребленное яйцо увеличивает риск смерти от сердечного заболевания на 7%, а от рака на целых 13%.

Кроме того, в группе риска находятся те люди, которые съедают в среднем половину яйца в день или добавляют этот продукт в свой рацион три раза в неделю.

Что полезно есть на завтрак

Овсянка

Она богата на питательные вещества, содержит бета-глюканы - растворимое вязкое пищевое волокно, которое помогает человеку дольше чувствовать насыщение и может способствовать снижению уровня холестерина.

Также овес богат антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами, фолиевой кислотой и калием.

Орехи

Такой продукт очень важен для тех, кто не ест продукты животного происхождения. Они содержат белок, антиоксиданты, магний, калий и полезные для сердечно-сосудистой системы жиры.

Ореховая паста универсальна, ведь ее можно намазать на тост, добавить к овсянке или йогурту, или кушать вместе со свежими фруктами и ягодами.

Творог

Сыр богат белком и способен надолго преодолеть голод. Этот продукт содержит витамины группы В, витамин А и кальций.

Его можно есть как отдельное блюдо или смешивать с чем-то.

Ранее мы сообщали, что сытно и полезно есть на завтрак.

Также диетолог назвала лучший завтрак, который стимулирует работу мозга.

Кроме того, какие каши запрещено есть на завтрак.

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