Лікар розповіла, чому вранці не хочеться снідати: основні причини

Британський лікар Еллі Кеннон розповіла, що часто люди зранку прокидаються з такою нудотою, що не можуть змусити себе з’їсти сніданок. Однак, на це може впливати кілька причин.

Що вранці не хочеться снідати

За словами фахівця, цілком ненормально прокидатися щодня з відчуттям нудоти або якимись іншими схожими симптомами. Тому людині однозначно слід якнайшвидше відвідати лікаря загальної практики. Одна з найпоширеніших причин щоденної нудоти - це тривожні розлади, наприклад, стрес, який часто проявляється фізіологічними симптомами.

Тривожний стан призводить до почастішання серцебиття, головного болю та інших неприємних ознак. Однак тільки за допомогою особистого контакту та проведених тестів лікар правильно визначить причину та призначить відповідне лікування, яке позбавить існуючих проблем.

Експерт каже, що причини постійної нудоти однією психологією не вичерпуються, до неї можуть спричинити розлади шлунка, наприклад, гастрит або кислотний рефлюкс. Порушення кишківника теж провокують щоденну нудоту. Наприклад, синдром подразненого кишечника або будь-які інфекції та хронічні запори.

Також нудота може бути поширеним побічним ефектом ліків, тому слід уважніше придивитися до препаратів, які людина регулярно приймає. Надмірна кількість алкоголю провокує щоденну нудоту.

Окрім того, вночі та під час сну рівні деяких гормонів у організмі коливаються. Це може змінити апетит людини.

Фахівці розповідають, що рівень адреналіну зазвичай підвищується вранці.

Вважається, що цей гормон пригнічує апетит, сповільнюючи швидкість спорожнення шлунка і збільшуючи розщеплення вуглеводів, що зберігаються в печінці і м'язах, щоб живити тіло.

Добові коливання гормонів цілком природні і зазвичай не повинні викликати занепокоєння. Однак, якщо людина відчуваєте раптові або різкі зміни голоду або апетиту, варто проконсультуватись з лікарем.