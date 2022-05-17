Врач рассказала, почему алкоголь может серьезно навредить во время стресса

Как алкоголь влияет на организм

По словам специалиста, алкогольные напитки стимулируют секрецию дофамина. Алкоголь способствует повышению уровня кортизола. Эффект усиливается при регулярном потреблении, а тем более при злоупотреблении.

Все потому, что алкоголь, параллельно с повышением кортизола и дофамина, потенцирует благоприятность ГАМК-рецепторов (рецепторов к гамма-аминомасляной кислоте) и подавляет глутаматную систему. Это означает расслабление мышц, выключение "внутреннего критика" и необходимости контролировать каждое свое движение/слово/мысль.

Таким образом алкогольные напитки позволяют человеку ощутить те эмоции, от которых она убегала или убегает. В частности, в стрессовых ситуациях это еще опаснее. Состояние может сопровождаться гневом и агрессией.

По словам нутрициолога, чем чаще человек потребляет алкоголь, тем большая доза для достижения покоя становится нужна.

К тому же частое потребление алкоголя в стрессовых ситуациях повышает риск появления алкоголизма.

Чем нужно снимать стресс

Среди действенных способов выделяют: йогу, массаж, прогулку, музыку, сериалы, ароматные ванны.

По словам специалиста, нужно позволить себе забыть о войне. Это значит помочь себе выжить в войну, сохранить здоровье

Продукты, которые помогают успокоить нервы: