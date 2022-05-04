Врачи назвали худший алкогольный напиток: кому его пить точно нельзя

Врачи рассказали, какой алкогольный напиток является врагом номер один, особенно для тех, у кого проблемы с метаболизмом и весом.

Медики говорят, что хорошего алкоголя не существует, как и безопасной дозы. Но есть враг номер один: это группа очень сладких алкогольных коктейлей.

Последствиями такого спиртного, кроме закономерной интоксикации организма, будет повышение уровня холестерина ЛПВП, проблемы с сердцем, кислотный рефлюкс и увеличение веса.

"Если вы следите за своим весом, держитесь подальше от определенных видов алкоголя и алкогольных напитков. Худший алкогольный напиток для висцерального жира (самого опасного) - это калорийный напиток, приготовленный с добавлением сахара", - говорит врач-диетолог Джули Аптон.

В перечень самых опасных с этой точки зрения напитков входят: пина колада, май тай, шоколадный мартини и так далее.