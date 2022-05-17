Лікар розповіла, чому алкоголь може серйозно нашкодити під час стресу

Як алкоголь впливає на організм

За словами фахівця, алкогольні напої стимулюють секрецію дофаміну. Алкоголь сприяє підвищенню рівня кортизолу. Ефект посилюється при регулярному споживанні, а тим паче при зловживанні.

Все тому, що алкоголь, паралельно з підвищенням кортизолу і дофаміну, потенціює сприятливість ГАМК-рецепторів (рецепторів до гама-аміномасляної кислоти) і пригнічує глутаматну систему. Це означає розслаблення м'язів, вимкнення "внутрішнього критика" і потреби контролювати кожен свій рух/слово/думку.

Таким чином алкогольні напої дозволяють людині відчути ті емоції, від яких вона втікала чи втікає. Зокрема, у стресових ситуаціях це ще небезпечніше. Стан може супроводжуватися гнівом і агресією.

За словами нутриціолога, чим частіше людина споживає алкоголь, тим більша доза для досягнення спокою стає потрібна.

До того ж часте споживання алкоголю у стресових ситуаціях підвищує ризик появи алкоголізму.

Чим потрібно знімати стрес

Серед дієвих способів виділяють: йогу, масаж, прогулянку, музику, серіали, ароматні ванни.

За словами фахівця, потрібно дозволити собі забути про війну. Це означає допомогти собі вижити у війну, зберегти здоров'я

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